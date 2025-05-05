Тагильчанин без прав устроил жесткое ДТП с пятью машинами. Фото

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Инспекторы ДПС организовали проверку
Инспекторы ДПС организовали проверку Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 5 мая 22-летний водитель ВАЗ без прав устроил аварию с пятью машинами, часть из которых были припаркованы. На место ЧП прибыли инспекторы и медики, рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны ул. Циолковского, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди Lada Granta под управлением 58-летнего мужчины. После этого автомобиль ВАЗ отбросило на припаркованные Renault, Hyundai, Mitsubishi, Changan», — пояснили в ведомстве.

На молодого человека составили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ, а сам он не смог пояснить причины случившегося. На момент аварии водитель был трезв. Отечественную легковушку поместили на спецстоянку, проводится проверка.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) днем 5 мая 22-летний водитель ВАЗ без прав устроил аварию с пятью машинами, часть из которых были припаркованы. На место ЧП прибыли инспекторы и медики, рассказали в Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь со стороны ул. Циолковского, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди Lada Granta под управлением 58-летнего мужчины. После этого автомобиль ВАЗ отбросило на припаркованные Renault, Hyundai, Mitsubishi, Changan», — пояснили в ведомстве. На молодого человека составили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ, а сам он не смог пояснить причины случившегося. На момент аварии водитель был трезв. Отечественную легковушку поместили на спецстоянку, проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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