В Кремле высказались о масштабной атаке украинских дронов

Песков: Киев придерживается курса, направленного на продолжение конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Украина хочет продолжать конфликт
Песков заявил, что Украина хочет продолжать конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева по-прежнему придерживаются курса, направленного на продолжение вооруженного конфликта. Предпринимаются новые попытки атаковать объекты гражданской инфраструктуры. В сложившейся ситуации российские военные эффективно выполняют возложенные на них задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, позицию — позиция ориентирована на продолжение войны. Продолжает попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры… Здесь наши военные делают славную работу», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла. 

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 мая средствами ПВО были уничтожены 105 беспилотников, запущенных с территории Украины. Все дроны были сбиты над различными регионами РФ. В результате массированных атак беспилотников ряд аэропортов, включая московские, временно приостанавливали работу. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на столицу было совершено нападение 19 дронов, которые приближались с различных направлений.

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Власти Киева по-прежнему придерживаются курса, направленного на продолжение вооруженного конфликта. Предпринимаются новые попытки атаковать объекты гражданской инфраструктуры. В сложившейся ситуации российские военные эффективно выполняют возложенные на них задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, позицию — позиция ориентирована на продолжение войны. Продолжает попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры… Здесь наши военные делают славную работу», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла.  Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 мая средствами ПВО были уничтожены 105 беспилотников, запущенных с территории Украины. Все дроны были сбиты над различными регионами РФ. В результате массированных атак беспилотников ряд аэропортов, включая московские, временно приостанавливали работу. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на столицу было совершено нападение 19 дронов, которые приближались с различных направлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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