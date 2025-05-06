В Кремле высказались о масштабной атаке украинских дронов

Власти Киева по-прежнему придерживаются курса, направленного на продолжение вооруженного конфликта. Предпринимаются новые попытки атаковать объекты гражданской инфраструктуры. В сложившейся ситуации российские военные эффективно выполняют возложенные на них задачи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход, позицию — позиция ориентирована на продолжение войны. Продолжает попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры… Здесь наши военные делают славную работу», — сказал представитель Кремля в ходе конференц-колла.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 6 мая средствами ПВО были уничтожены 105 беспилотников, запущенных с территории Украины. Все дроны были сбиты над различными регионами РФ. В результате массированных атак беспилотников ряд аэропортов, включая московские, временно приостанавливали работу. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на столицу было совершено нападение 19 дронов, которые приближались с различных направлений.
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