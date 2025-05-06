Стала известна личность студента УрФУ, найденного мертвым с пакетом на голове

Умершим в общежитии УрФУ оказался студент из Каменска-Уральского
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медицинского и общественного центров первой очереди кампуса УрФУ. Екатеринбург, общежитие, кампус урфу, забор
Трагедия с парнем произошла в общежитии. Ее причины и обстоятельства пока неизвестны Фото:

Студентом, которого нашли мертвым с пакетом на голове в общежитии УрФУ, оказался парень из Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник.

«Его зовут Валерий Н., 19 лет. Родом он из Каменска-Уральского, учился на начальном курсе», — сказал собеседник агентства.

Парня нашли мертвым в общежитии в Новокольцовском районе. На голове у него был пакет. Юноша учился на радиофаке УрФУ. Сейчас обстоятельства его смерти выясняют следователи и криминалисты.

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Студентом, которого нашли мертвым с пакетом на голове в общежитии УрФУ, оказался парень из Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник. «Его зовут Валерий Н., 19 лет. Родом он из Каменска-Уральского, учился на начальном курсе», — сказал собеседник агентства. Парня нашли мертвым в общежитии в Новокольцовском районе. На голове у него был пакет. Юноша учился на радиофаке УрФУ. Сейчас обстоятельства его смерти выясняют следователи и криминалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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