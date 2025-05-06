Стала известна личность студента УрФУ, найденного мертвым с пакетом на голове

Трагедия с парнем произошла в общежитии. Ее причины и обстоятельства пока неизвестны
Студентом, которого нашли мертвым с пакетом на голове в общежитии УрФУ, оказался парень из Каменска-Уральского (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил источник.
«Его зовут Валерий Н., 19 лет. Родом он из Каменска-Уральского, учился на начальном курсе», — сказал собеседник агентства.
Парня нашли мертвым в общежитии в Новокольцовском районе. На голове у него был пакет. Юноша учился на радиофаке УрФУ. Сейчас обстоятельства его смерти выясняют следователи и криминалисты.
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