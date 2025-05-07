Бывший соратник Ройзмана* вернулся с СВО. Фото

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Маленкин ушел на фронт добровольцем
Маленкин ушел на фронт добровольцем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший друг и ближайший соратник Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин вернулся из зоны спецоперации РФ на Украине. Его комиссовали. Об этом он рассказал в соцсетях.

«По результатам ВВК, с зоны проведения СВО, отправлен в запас», — написал Маленкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Теперь он намерен помогать ветеранам СВО.

Всесторонняя помощь бойцам, по его словам, будет оказываться через «ветеранское движение». «Наша задача — создать систему, которая обеспечит всестороннюю помощь ветеранам, учитывая их индивидуальные потребности и жизненные обстоятельства», — отметил он.

Маленкин уехал на фронт в качестве добровольца в конце августа 2024 года. Тогда его поддержала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Евгений Маленкин получил известность, будучи вице-президентом фонда «Город без наркотиков», когда у руля находился Ройзман. В 2015 году он был осужден на четыре года колонии общего режима. В июне 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение Маленкина об условно-досрочном освобождении.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

Маленкина комиссовали
Маленкина комиссовали
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Бывший друг и ближайший соратник Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин вернулся из зоны спецоперации РФ на Украине. Его комиссовали. Об этом он рассказал в соцсетях. «По результатам ВВК, с зоны проведения СВО, отправлен в запас», — написал Маленкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Теперь он намерен помогать ветеранам СВО. Всесторонняя помощь бойцам, по его словам, будет оказываться через «ветеранское движение». «Наша задача — создать систему, которая обеспечит всестороннюю помощь ветеранам, учитывая их индивидуальные потребности и жизненные обстоятельства», — отметил он. Маленкин уехал на фронт в качестве добровольца в конце августа 2024 года. Тогда его поддержала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Евгений Маленкин получил известность, будучи вице-президентом фонда «Город без наркотиков», когда у руля находился Ройзман. В 2015 году он был осужден на четыре года колонии общего режима. В июне 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение Маленкина об условно-досрочном освобождении. *Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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