Бывший друг и ближайший соратник Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом), экс-вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин вернулся из зоны спецоперации РФ на Украине. Его комиссовали. Об этом он рассказал в соцсетях.
«По результатам ВВК, с зоны проведения СВО, отправлен в запас», — написал Маленкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Теперь он намерен помогать ветеранам СВО.
Всесторонняя помощь бойцам, по его словам, будет оказываться через «ветеранское движение». «Наша задача — создать систему, которая обеспечит всестороннюю помощь ветеранам, учитывая их индивидуальные потребности и жизненные обстоятельства», — отметил он.
Маленкин уехал на фронт в качестве добровольца в конце августа 2024 года. Тогда его поддержала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Евгений Маленкин получил известность, будучи вице-президентом фонда «Город без наркотиков», когда у руля находился Ройзман. В 2015 году он был осужден на четыре года колонии общего режима. В июне 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение Маленкина об условно-досрочном освобождении.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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