Пермяки стали чаще жениться и реже разводиться

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В Перми в 2025 году поженились 2 033 пары
В Перми в 2025 году поженились 2 033 пары Фото:

В Перми в январе-апреле 2025 года поженились 2 033 пары. Распались за тот же период 1 197 семей, следует из статистики краевого комитета ЗАГС.

«За январь-апрель 2025 года в брак вступили 2 033 пары. Это на 9% больше, чем годом ранее. В первые четыре месяца 2024 года поженились 1 872 пары», — говорится на сайте комитета ЗАГС.

При этом на 30% снизилось количество разводов. В 2024 году распались 1 706 пар, теперь их число снизилось до 1 197.

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В Перми в январе-апреле 2025 года поженились 2 033 пары. Распались за тот же период 1 197 семей, следует из статистики краевого комитета ЗАГС. «За январь-апрель 2025 года в брак вступили 2 033 пары. Это на 9% больше, чем годом ранее. В первые четыре месяца 2024 года поженились 1 872 пары», — говорится на сайте комитета ЗАГС. При этом на 30% снизилось количество разводов. В 2024 году распались 1 706 пар, теперь их число снизилось до 1 197.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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