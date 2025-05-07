Пермяки стали чаще жениться и реже разводиться

В Перми в 2025 году поженились 2 033 пары
В Перми в январе-апреле 2025 года поженились 2 033 пары. Распались за тот же период 1 197 семей, следует из статистики краевого комитета ЗАГС.
«За январь-апрель 2025 года в брак вступили 2 033 пары. Это на 9% больше, чем годом ранее. В первые четыре месяца 2024 года поженились 1 872 пары», — говорится на сайте комитета ЗАГС.
При этом на 30% снизилось количество разводов. В 2024 году распались 1 706 пар, теперь их число снизилось до 1 197.
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