«Планы Киева сорваны»: Ушаков рассказал о приезде мировых лидеров в Москву на 9 мая

Ушаков: планы Киева запугать зарубежных лидеров перед визитом в Москву сорваны
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Ушаков отметил, что большинство приглашенных иностранных лидеров уже прибыло в Москву
Ушаков отметил, что большинство приглашенных иностранных лидеров уже прибыло в Москву Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Попытки киевских властей воспрепятствовать визиту зарубежных лидеров в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершились неудачей. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Из Киева было много сигналов, с помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву. <...> Цифры (количество принявших приглашение — прим. URA.RU) говорят о том, что они люди гордые, самостоятельные, конечно, они не испугались», — сообщил Ушаков. Такое заявление он сделал в эфире Первого канала. 

Помощник президента сообщил, что большинство приглашенных глав иностранных государств уже приехали в Москву. Он подчеркнул, что попытки Киева сорвать мероприятие оказались безуспешными благодаря активному участию представителей различных стран в праздничных событиях.

В период с 7 по 10 мая в Москву прибудут три иностранные делегации с официальными визитами, приуроченными к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин планирует провести свыше 15 двусторонних переговоров в эти дни.

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Попытки киевских властей воспрепятствовать визиту зарубежных лидеров в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершились неудачей. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Из Киева было много сигналов, с помощью этих сигналов украинские власти пытались запугать иностранных лидеров, чтобы те не приезжали в Москву. <...> Цифры (количество принявших приглашение — прим. URA.RU) говорят о том, что они люди гордые, самостоятельные, конечно, они не испугались», — сообщил Ушаков. Такое заявление он сделал в эфире Первого канала.  Помощник президента сообщил, что большинство приглашенных глав иностранных государств уже приехали в Москву. Он подчеркнул, что попытки Киева сорвать мероприятие оказались безуспешными благодаря активному участию представителей различных стран в праздничных событиях. В период с 7 по 10 мая в Москву прибудут три иностранные делегации с официальными визитами, приуроченными к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ Владимир Путин планирует провести свыше 15 двусторонних переговоров в эти дни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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