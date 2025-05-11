Власти увеличат штрафы для «питерских зайцев»

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность повышения штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте до 1500 рублей. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.
«Поправки предусматривают увеличение с 500 до 1500 рублей штрафа за безбилетный проезд в наземном пассажирском транспорте и перевозку без оплаты детей», — рассказал в беседе с «КП-Петербург» Цивилев. Он отметил, что соответствующий проект изменений в городской закон об административных правонарушениях будет рассмотрен комиссией по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
В числе предлагаемых нововведений — увеличение штрафа за отсутствие подтверждающих документов, дающих право на бесплатный или льготный проезд. В случае отсутствия таких документов размер штрафа составит 1 000 рублей. По информации инициаторов законопроекта, количество граждан, пытающихся воспользоваться общественным транспортом без оплаты, ежегодно растет. Так, в 2022 году сотрудники транспортных предприятий зафиксировали 3,8 тысячи случаев безбилетного проезда, а в 2024 году выявили уже 14,7 тысячи подобных нарушений.
С 1 апреля в Тверской области также вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Кроме того, правом на бесплатный проезд теперь могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, «дети войны», бывшие узники фашистских концлагерей, труженики тыла, а также дети-сироты, передает RT.
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