В Брянской области сдетонировала взрывчатка ВСУ около гражданской машины

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Мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате срабатывания взрывного устройства
Мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате срабатывания взрывного устройства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области на автодороге Суземка-Страчово сдетонировало взрывное устройство ВСУ в момент движения гражданского автомобиля. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

"На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство", — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате два человека, мужчина и женщина, получили осколочные ранения и были срочно доставлены в больницу.

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В Брянской области на автодороге Суземка-Страчово сдетонировало взрывное устройство ВСУ в момент движения гражданского автомобиля. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз. "На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство", — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате два человека, мужчина и женщина, получили осколочные ранения и были срочно доставлены в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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