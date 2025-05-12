В Брянской области сдетонировала взрывчатка ВСУ около гражданской машины

Мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате срабатывания взрывного устройства
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области на автодороге Суземка-Страчово сдетонировало взрывное устройство ВСУ в момент движения гражданского автомобиля. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.
"На автодороге Суземка-Страчово во время движения гражданского автомобиля сдетонировало дистанционное взрывное устройство", — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате два человека, мужчина и женщина, получили осколочные ранения и были срочно доставлены в больницу.
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