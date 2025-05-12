ЕС планирует выделить Украине 900 млн евро из замороженных активов России

Европейский Союз планирует выделить Украине 900 миллионов евро на закупку оружия и снарядов, используя доходы от реинвестирования замороженных активов России. Об этом рассказал еврокомиссар по обороне Андрю Кубилюс.
«ЕС до конца года выделит еще 900 млн евро на закупки снарядов и оружия для Киева», — передает слова Кубилюса ТАСС. Он добавил, что для этого будут использованы средства, полученные от реинвестирования замороженных активов России.
Кубилюс также отметил, что глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сделала обещание инвестировать один миллиард евро в военную промышленность Украины. Эти средства будут направлены, в том числе, на производство беспилотников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.