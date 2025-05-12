Mash: ВСУ лишились главной секретной разработки

Украинские военные остались без главной секретной разработки для координации атак на Россию и мониторинга воздушного пространства над Украиной — программы «Вираж ПВО». По данным telegram-каналов, российские хакеры из группы Killnet взломали и слили программное обеспечение, что лишило ВСУ возможности эффективно использовать этот инструмент для своих операций.
«ВСУ лишились главной секретной разработки — программы „Вираж ПВО“. С ее помощью они: координировали атаки на Россию, мониторили воздушное пространство над Украиной, маскировали удары по гражданским объектам, выдавая их за атаки ВС РФ», — говорится в telegram-канале Mash.
По данным источника, программа позволяла ВСУ в режиме онлайн собирать и анализировать информацию о воздушной обстановке, а также координировать атаки с помощью мобильных устройств. Им пользовались зенитчики и ПВО, управляя через приложение «Вираж-Планшет» с телефонов или планшетов. В программе можно было задавать и изменять координаты, добавлять точки и строить маршруты для БПЛА ВСУ, а также отслеживать полеты дронов. Она автоматически рассчитывала оптимальные точки сбития и время подлета целей.
Кроме того, по информации Mash, при помощи «Виража-Планшета» украинская сторона формировала поддельные доказательства для публикаций в международных организациях, в частности — в ООН. Для этого на скриншотах программного обеспечения указывались фейковые координаты предполагаемых ударов ВС РФ по гражданским объектам, например, по больницам или интернатам. Теперь, после утраты контроля над программой, украинским специалистам предстоит ее полная реконструкция, которая может занять несколько месяцев. На это время ВСУ лишатся возможности оперативно отслеживать ситуацию в небе.
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