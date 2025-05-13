Европарламент начал расследование против депутатов, посетивших Москву на 9 мая

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Евродепутат Панайоту сообщил, что во время визита в Москву он встретился с председателем ГД Володиным
Евродепутат Панайоту сообщил, что во время визита в Москву он встретился с председателем ГД Володиным Фото:

Европарламент начал расследование в отношении группы евродепутатов, посетивших Москву во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил кипрский евродепутат и блогер Фидиас Панайоту.

«Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился европарламенту, он начал уже расследование против нас», — отметил Панайоту в видеоролике на греческом языке, который он опубликовал в соцсети Х. По его словам, пять членов Европарламента из Словакии, Германии, Чехии и Кипра прибыли в российскую столицу, чтобы выразить несогласие с нынешней политикой Евросоюза и Европарламента по отношению к России.

Во время визита представители Европарламента встретились с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным и другими российскими политиками. Как заявил Панайоту, целью поездки было продемонстрировать альтернативную позицию по вопросу отношений между ЕС и Россией, а также обсудить возможные пути восстановления диалога.

Евродепутат также заявил, что Европа за три года конфликта на Украине лишь поставляла оружие и деньги, не предпринимая других мер. Он назвал русских братьями, подчеркнул необходимость мирных переговоров и отметил, что воевать с Россией — зло. По его словам, ЕС должен сосредоточиться на дипломатии, а не на вооружении, чтобы избежать ядерной угрозы. Он призвал европейских лидеров изменить свою позицию и действовать ради мира.

Панайоту — известный кипрский блогер и депутат Европарламента, который на выборах получил 19,4% голосов, заняв третье место по популярности на Кипре. В Европарламенте он прославился как оппозиционер: публиковал видео о зарплатах депутатов, выступал против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен и поддерживал прямую демократию в ЕС.

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Европарламент начал расследование в отношении группы евродепутатов, посетивших Москву во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил кипрский евродепутат и блогер Фидиас Панайоту. «Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился европарламенту, он начал уже расследование против нас», — отметил Панайоту в видеоролике на греческом языке, который он опубликовал в соцсети Х. По его словам, пять членов Европарламента из Словакии, Германии, Чехии и Кипра прибыли в российскую столицу, чтобы выразить несогласие с нынешней политикой Евросоюза и Европарламента по отношению к России. Во время визита представители Европарламента встретились с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным и другими российскими политиками. Как заявил Панайоту, целью поездки было продемонстрировать альтернативную позицию по вопросу отношений между ЕС и Россией, а также обсудить возможные пути восстановления диалога. Евродепутат также заявил, что Европа за три года конфликта на Украине лишь поставляла оружие и деньги, не предпринимая других мер. Он назвал русских братьями, подчеркнул необходимость мирных переговоров и отметил, что воевать с Россией — зло. По его словам, ЕС должен сосредоточиться на дипломатии, а не на вооружении, чтобы избежать ядерной угрозы. Он призвал европейских лидеров изменить свою позицию и действовать ради мира. Панайоту — известный кипрский блогер и депутат Европарламента, который на выборах получил 19,4% голосов, заняв третье место по популярности на Кипре. В Европарламенте он прославился как оппозиционер: публиковал видео о зарплатах депутатов, выступал против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен и поддерживал прямую демократию в ЕС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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