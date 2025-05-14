ЦСКА стал первым финалистом Кубка России

ЦСКА обыграл «Зенит» в полуфинале Кубка
Футбольный клуб ЦСКА Москва стал первым финалистом Кубка России по футболу, обыграв в двухматчевом противостоянии петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Мы в суперфинале FONBET Кубка России!», — сообщается в telegram-канале команды. Московский клуб в серии пенальти оказался сильнее «Зенита». Соперником ЦСКА станет победитель матча «Спартак» — «Ростов».
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