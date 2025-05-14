14 мая 2025

ЦСКА стал первым финалистом Кубка России

ЦСКА обыграл «Зенит» в двухматчевом противостоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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ЦСКА обыграл «Зенит» в полуфинале Кубка
ЦСКА обыграл «Зенит» в полуфинале Кубка Фото:

Футбольный клуб ЦСКА Москва стал первым финалистом Кубка России по футболу, обыграв в двухматчевом противостоянии петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба. 

«Мы в суперфинале FONBET Кубка России!», — сообщается в telegram-канале команды. Московский клуб в серии пенальти оказался сильнее «Зенита». Соперником ЦСКА станет победитель матча «Спартак» — «Ростов».

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Футбольный клуб ЦСКА Москва стал первым финалистом Кубка России по футболу, обыграв в двухматчевом противостоянии петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.  «Мы в суперфинале FONBET Кубка России!», — сообщается в telegram-канале команды. Московский клуб в серии пенальти оказался сильнее «Зенита». Соперником ЦСКА станет победитель матча «Спартак» — «Ростов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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