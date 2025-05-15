Чего ждать метеозависимым 16 мая 2025: прогноз магнитных бурь

После активной вспышки в начале недели Солнце, наконец, будет благосклонно к метеозависимым. Несмотря на то, что 14 мая 2025 были зафиксированы сильные вспышки, геомагнитная обстановка в ближайшее время будет преимущественно спокойной. О том, грозит ли магнитная буря в пятницу, 16 мая 2025 года, — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в мае 2025
14 мая на Солнце зафиксировали сразу несколько мощных вспышек — две из них достигли уровня X2.7 и M5.3, что считается очень высоким показателем. Обычно такие события могут вызывать радиопомехи и влиять на геомагнитную обстановку на Земле. Однако в этот раз вспышки произошли на краю солнечного диска — примерно в 70 градусах от направления Земли. Это значит, что серьезного влияния на Землю они не окажут. Магнитное поле останется спокойным, а сильных магнитных бурь в ближайшее время не предвидится.
Прогноз магнитной бури 16 мая 2025
По данным экспертов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 16 мая магнитосфера останется в стабильном состоянии. Шанс развития магнитной бури оценивается всего в 3% — показатель крайне низкий, что говорит об отсутствии угрозы серьезных геомагнитных колебаний.
По оценкам экспертов, вероятность даже слабых колебаний на Солнце в этот день не превышает 15%. Зато шансы на полностью спокойную обстановку — более 80%. Прогнозируемый показатель геомагнитной активности по шкале Kp на 16 мая — около 3.67, это означает, что магнитосфера останется спокойной, бурь не ожидается. Уровень Kp=3 — это нижняя граница так называемой «возбужденной» зоны, пока все находится в пределах нормы.
Судя по почасовому прогнозу, если магнитосфера и решит немного «пошалить», то сделает это глубокой ночью — с полуночи до шести утра по московскому времени. Так что, если вы не сова и в это время будете спать, скорее всего, вообще ничего не заметите.
Что ждать от магнитных бурь
Даже незначительные изменения в магнитосфере могут сказаться на здоровье метеочувствительных людей, особенно тех, у кого есть проблемы с сердцем и сосудами. Врачи подчеркивают: в такие дни у многих людей нередко наблюдаются головные боли, приступы слабости, головокружение и нестабильное давление — организм быстро реагирует на «капризы» Солнца.
Как снизить влияние магнитных возмущений
Полностью защититься от влияния магнитных бурь невозможно, но снизить их воздействие — вполне реально. Вот что рекомендуют врачи:
1. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, спите не меньше 7–8 часов.
2. Меньше жирной и соленой пищи. Больше овощей, фруктов, продуктов с магнием и калием.
3. Больше прогулок на свежем воздухе, а вот тяжелые тренировки — не лучшая идея.
4. Гипертоникам стоит следить за показателями и не менять лекарства без врача.
5. Избегайте конфликтов и перегрузок, помогут дыхательные упражнения и медитация.
6. Помните, что алкоголь и кофеин перегружают сердце.
7. Пейте воду до 2 литров в день — это поддержит организм в тонусе.
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