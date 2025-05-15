В Пермском крае найден заблудившийся в лесу 13-летний мальчик

Вечером 14 мая в отдел МВД России по Чайковскому округу Пермского края поступило сообщение о том, что в лесу заблудился 13-летний мальчик. На поиски ребенка были направлены наряды ОВД, сотрудники МЧС и волонтеры. В результате он был найден.
«Родители ребенка рассказали, что вечером он ушел на прогулку, потом спустя два часа позвонил и сказал, что заблудился в лесу. Самостоятельные поиски к положительному результату не привели», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские патрулировали лесополосу на автомобилях со включенными спецсигналами. Ближе к полуночи подросток был найден — он вышел на звуковой сигнал автомобиля.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пропавшие в Нытвенском округе Пермского края подростки найдены. Поиски заблудившихся детей вели спасатели, волонтеры и местные охотники. Они обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск вели, в том числе с помощью квадрокоптеров.
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