В Пермском крае найден заблудившийся в лесу 13-летний мальчик

Подросток потерялся в Чайковском округе Пермского края 14 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски продолжались несколько часов
Поиски продолжались несколько часов Фото:

Вечером 14 мая в отдел МВД России по Чайковскому округу Пермского края поступило сообщение о том, что в лесу заблудился 13-летний мальчик. На поиски ребенка были направлены наряды ОВД, сотрудники МЧС и волонтеры. В результате он был найден.

«Родители ребенка рассказали, что вечером он ушел на прогулку, потом спустя два часа позвонил и сказал, что заблудился в лесу. Самостоятельные поиски к положительному результату не привели», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские патрулировали лесополосу на автомобилях со включенными спецсигналами. Ближе к полуночи подросток был найден — он вышел на звуковой сигнал автомобиля.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пропавшие в Нытвенском округе Пермского края подростки найдены. Поиски заблудившихся детей вели спасатели, волонтеры и местные охотники. Они обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск вели, в том числе с помощью квадрокоптеров. 

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Вечером 14 мая в отдел МВД России по Чайковскому округу Пермского края поступило сообщение о том, что в лесу заблудился 13-летний мальчик. На поиски ребенка были направлены наряды ОВД, сотрудники МЧС и волонтеры. В результате он был найден. «Родители ребенка рассказали, что вечером он ушел на прогулку, потом спустя два часа позвонил и сказал, что заблудился в лесу. Самостоятельные поиски к положительному результату не привели», — сообщает telegram-канал ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейские патрулировали лесополосу на автомобилях со включенными спецсигналами. Ближе к полуночи подросток был найден — он вышел на звуковой сигнал автомобиля. Ранее URA.RU сообщало о том, что пропавшие в Нытвенском округе Пермского края подростки найдены. Поиски заблудившихся детей вели спасатели, волонтеры и местные охотники. Они обнаружили мотоцикл, на котором школьники уехали в лес. Поиск вели, в том числе с помощью квадрокоптеров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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