Московский генерал МВД нагрянул с проверкой в Екатеринбург

В рамках проверки генерал выслушает жалобы и предложения простых людей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главный инспектор МВД России Дмитрий Лищина нагрянул с проверкой в управление на транспорте по Уральскому федеральному округу (Екатеринбург). Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Генерал-майор проверит работу транспортной полиции. В последний раз такая проверка была шесть лет назад, в 2019 году», — объяснил собеседник агентства.

Начальник пресс-службы УТ МВД России по УрФО Дмитрий Солдатов подтвердил информацию и уточнил, что проверка плановая. Он анонсировал, что генерал 24 мая проведет прием граждан. «Все желающие могут обратиться к представителю Центрального аппарата МВД России с предложениями, жалобами и заявлениями, касающимися работы управления и подчиненных линейных подразделений», — сказал Солдатов.

Прием пройдет по адресу: Екатеринбург, улица Вокзальная, 21, кабинет №107. Предварительно нужно записаться по телефону: 8 (343) 378-15-46, в рабочее время с 09:00 до 17:00 часов.