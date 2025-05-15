Челябинский депутат Ботов поддержал ужесточение медконтроля для водителей

Госдума РФ рассматривает законопроект об автоматическом аннулировании водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний, включая возрастные изменения. Ветеран СВО, депутат челябинской гордумы Евгений Ботов в разговоре c URA.RU назвал решение правильным, но требующим доработки.
«Необходимо четко определить перечень болезней, затрудняющих управление транспортом, и наладить взаимодействие медучреждений с ГАИ. Также стоит ввести возрастные ограничения — некоторые изменения снижают реакцию и мешают быстро принимать решения на дороге», — заявил Ботов.
Как сообщало URA.RU ранее, водителей планируют направлять на дополнительные обследования, а при неявке права будут аннулировать автоматически. Кроме того, справки переведут в электронный формат, интегрировав их с базой данных Минздрава для удобства проверок Госавтоинспекции. При этом предусмотрена возможность восстановления прав после лечения и повторной комиссии.
Законопроект, уже одобренный комитетом по транспорту, может вступить в силу с 1 марта 2026 года. За управление автомобилем с аннулированными правами будут штрафовать на 5–15 тысяч рублей с эвакуацией машины.
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