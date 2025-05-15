Челябинский депутат Ботов поддержал ужесточение медконтроля для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Ботов отметил, что из-за возрастных изменений у водителей может быть снижена внимательность на дорогах
Депутат Ботов отметил, что из-за возрастных изменений у водителей может быть снижена внимательность на дорогах Фото:

Госдума РФ рассматривает законопроект об автоматическом аннулировании водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний, включая возрастные изменения. Ветеран СВО, депутат челябинской гордумы Евгений Ботов в разговоре c URA.RU назвал решение правильным, но требующим доработки.

«Необходимо четко определить перечень болезней, затрудняющих управление транспортом, и наладить взаимодействие медучреждений с ГАИ. Также стоит ввести возрастные ограничения — некоторые изменения снижают реакцию и мешают быстро принимать решения на дороге», — заявил Ботов.

Как сообщало URA.RU ранее, водителей планируют направлять на дополнительные обследования, а при неявке права будут аннулировать автоматически. Кроме того, справки переведут в электронный формат, интегрировав их с базой данных Минздрава для удобства проверок Госавтоинспекции. При этом предусмотрена возможность восстановления прав после лечения и повторной комиссии.

Законопроект, уже одобренный комитетом по транспорту, может вступить в силу с 1 марта 2026 года. За управление автомобилем с аннулированными правами будут штрафовать на 5–15 тысяч рублей с эвакуацией машины.

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Госдума РФ рассматривает законопроект об автоматическом аннулировании водительских прав при выявлении медицинских противопоказаний, включая возрастные изменения. Ветеран СВО, депутат челябинской гордумы Евгений Ботов в разговоре c URA.RU назвал решение правильным, но требующим доработки. «Необходимо четко определить перечень болезней, затрудняющих управление транспортом, и наладить взаимодействие медучреждений с ГАИ. Также стоит ввести возрастные ограничения — некоторые изменения снижают реакцию и мешают быстро принимать решения на дороге», — заявил Ботов. Как сообщало URA.RU ранее, водителей планируют направлять на дополнительные обследования, а при неявке права будут аннулировать автоматически. Кроме того, справки переведут в электронный формат, интегрировав их с базой данных Минздрава для удобства проверок Госавтоинспекции. При этом предусмотрена возможность восстановления прав после лечения и повторной комиссии. Законопроект, уже одобренный комитетом по транспорту, может вступить в силу с 1 марта 2026 года. За управление автомобилем с аннулированными правами будут штрафовать на 5–15 тысяч рублей с эвакуацией машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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