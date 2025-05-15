Захарова ответила на слова Рютте, что мяч на стороне России

Захарова: на российской стороне не только мяч, но и правда
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Захарова заявила, что киевские власти пока «крутятся у микрофона» вместо того, чтобы решать конфликт
Захарова заявила, что киевские власти пока «крутятся у микрофона» вместо того, чтобы решать конфликт Фото:

На российской стороне не только «мяч», но и правда. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова генсека НАТО Марка Рютте, что «мяч на стороне России», и высказывание главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о «пустом стуле» для президента РФ Владимира Путина.

«Так мяч или стул?», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила: «На нашей стороне не только мяч, но и правда». По ее словам, решить ситуацию вокруг Украины невозможно без участия самой украинской стороны: «Проблема в том, что — как бы ни кричали с запасной скамейки НАТОвские хулиганы, — чтобы пробить по воротам, на поле нужна украинская сборная, которая пока крутится вокруг шеста микрофонов».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон не собирается выходить из мирных переговоров между Россией и Украиной, добавив, что «мяч сейчас на стороне Москвы». Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, отметил, что Украина сдержала свое слово и ее глава Владимир Зеленский прибыл с делегацией в Стамбул для переговоров о мире. И только президент РФ не приехал на встречу, поэтому его «стул остался пустой». Барро также заявил о намерении обсудить с США новые санкции против России, чтобы «схватить ее за горло», передает MK.RU.

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На российской стороне не только «мяч», но и правда. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова генсека НАТО Марка Рютте, что «мяч на стороне России», и высказывание главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о «пустом стуле» для президента РФ Владимира Путина. «Так мяч или стул?», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила: «На нашей стороне не только мяч, но и правда». По ее словам, решить ситуацию вокруг Украины невозможно без участия самой украинской стороны: «Проблема в том, что — как бы ни кричали с запасной скамейки НАТОвские хулиганы, — чтобы пробить по воротам, на поле нужна украинская сборная, которая пока крутится вокруг шеста микрофонов». Ранее генсек НАТО Марк Рютте после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Вашингтон не собирается выходить из мирных переговоров между Россией и Украиной, добавив, что «мяч сейчас на стороне Москвы». Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, отметил, что Украина сдержала свое слово и ее глава Владимир Зеленский прибыл с делегацией в Стамбул для переговоров о мире. И только президент РФ не приехал на встречу, поэтому его «стул остался пустой». Барро также заявил о намерении обсудить с США новые санкции против России, чтобы «схватить ее за горло», передает MK.RU.
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