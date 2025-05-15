За изнасилование на работе экс-прокурору в Северной Осетии дали 4,5 года колонии

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Григория Авакяна приговорили к 4,5 годам колонии общего режима
Григория Авакяна приговорили к 4,5 годам колонии общего режима Фото:

В Пятигорском городском суде (Северная Осетия) вынесли приговор бывшему прокурору из Владикавказа Григорию Авакяну. Его признали виновным в изнасиловании коллеги на рабочем месте и приговорил к 4,5 годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили местные СМИ. 

«Экс-прокурору из Северной Осетии дали 4,5 года колонии за изнасилование коллеги на рабочем месте», — передает telegram-канал издания «Сапа 15». Кроме того, Авакян обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

В ходе предыдущего заседания суда подсудимый полностью признал свою вину и публично извинился перед пострадавшей. Девушка, в свою очередь, приняла извинения. Однако, по мнению гособвинителя, раскаяние Григория Авакяна не было искренним и не могло быть учтено в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Прокурор настаивал на назначении наказания в виде пяти лет лишения свободы с лишением специального звания, а также требовал взыскать с Авакяна компенсацию в пользу жертвы в размере одного миллиона рублей. При этом сама потерпевшая заявляла сумму компенсации, втрое превышающую указанную.

Ранее издание сообщало, что заявление об изнасиловании на работе было подано одной из сотрудниц прокуратуры в июле 2024 года. После этого Григория Авакяна задержали, а уголовное дело в течение месяца было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ в Москве. Известно также, что потерпевшая, проработавшая в прокуратуре 15 лет, после инцидента была уволена в связи с сокращением штата.

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В Пятигорском городском суде (Северная Осетия) вынесли приговор бывшему прокурору из Владикавказа Григорию Авакяну. Его признали виновным в изнасиловании коллеги на рабочем месте и приговорил к 4,5 годам исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили местные СМИ.  «Экс-прокурору из Северной Осетии дали 4,5 года колонии за изнасилование коллеги на рабочем месте», — передает telegram-канал издания «Сапа 15». Кроме того, Авакян обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. В ходе предыдущего заседания суда подсудимый полностью признал свою вину и публично извинился перед пострадавшей. Девушка, в свою очередь, приняла извинения. Однако, по мнению гособвинителя, раскаяние Григория Авакяна не было искренним и не могло быть учтено в качестве обстоятельства, смягчающего наказание. Прокурор настаивал на назначении наказания в виде пяти лет лишения свободы с лишением специального звания, а также требовал взыскать с Авакяна компенсацию в пользу жертвы в размере одного миллиона рублей. При этом сама потерпевшая заявляла сумму компенсации, втрое превышающую указанную. Ранее издание сообщало, что заявление об изнасиловании на работе было подано одной из сотрудниц прокуратуры в июле 2024 года. После этого Григория Авакяна задержали, а уголовное дело в течение месяца было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ в Москве. Известно также, что потерпевшая, проработавшая в прокуратуре 15 лет, после инцидента была уволена в связи с сокращением штата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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