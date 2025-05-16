На СинТЗ началась масштабная реконструкция системы водоснабжения

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект СинТЗ направлен на улучшение экологии
Проект СинТЗ направлен на улучшение экологии Фото:

В Каменске-Уральском Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), приступил к масштабной реконструкции системы водоснабжения в Трубопрокатном цехе №2. Проект реализуется в рамках поэтапной модернизации водопользования на предприятии и призван повысить экологическую эффективность производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТМК.

«Модернизация и строительство новых водоохранных объектов повысит долю повторно используемой воды и сделает производство еще более экологичным. Этот проект станет дополнительным вкладом завода в повышение качества жизни в Каменске-Уральском», — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов.

В компании уточнили, что в ходе реализации проекта строятся новые здания для основного и вспомогательного очистного оборудования, после чего будет смонтирован комплекс водоочистных агрегатов, проложены инженерные сети, а также проведены автоматизация и пуско-наладочные работы. Запуск нового блока очистных сооружений позволит очищать до 1,4 тысячи кубометров воды в час и снизит нагрузку на действующую инфраструктуру. На время работ часть оборудования цеха Т-2 будет приостановлена, а персонал временно переведен на другие производственные площадки ТМК в регионе.

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В Каменске-Уральском Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), приступил к масштабной реконструкции системы водоснабжения в Трубопрокатном цехе №2. Проект реализуется в рамках поэтапной модернизации водопользования на предприятии и призван повысить экологическую эффективность производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТМК. «Модернизация и строительство новых водоохранных объектов повысит долю повторно используемой воды и сделает производство еще более экологичным. Этот проект станет дополнительным вкладом завода в повышение качества жизни в Каменске-Уральском», — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав Гагаринов. В компании уточнили, что в ходе реализации проекта строятся новые здания для основного и вспомогательного очистного оборудования, после чего будет смонтирован комплекс водоочистных агрегатов, проложены инженерные сети, а также проведены автоматизация и пуско-наладочные работы. Запуск нового блока очистных сооружений позволит очищать до 1,4 тысячи кубометров воды в час и снизит нагрузку на действующую инфраструктуру. На время работ часть оборудования цеха Т-2 будет приостановлена, а персонал временно переведен на другие производственные площадки ТМК в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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