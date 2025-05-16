Пермский край заполонили клещи

С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 3 520 обращений от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Неделей ранее эта цифра составляла 2 233 человека. Среди пострадавших — 831 ребенок.
«По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 559, далее идет Пермь — 482, Краснокамский городской округ — 255, Чайковский городской округ — 204, Кунгурский муниципальный округ — 195, Кудымкарский муниципальный округ — 156», — сообщает ведомство.
По результатам исследований клещей, снятых с пострадавших, в 43,5% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. А в 0,4% — клещевым вирусным энцефалитом.
Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
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