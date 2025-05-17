Минкультуры Франции вручили режиссеру Серебренникову орден Почетного легиона

Российский режиссер Кирилл Серебренников был удостоен высшей государственной награды Франции — звания Кавалера ордена Почетного легиона. Награждение состоялось в Каннах и почетную награду вручила министр культуры Франции Рашида Дати.
«Сегодня в Каннах <...> вручает Кириллу Серебренникову звание Кавалера ордена Почетного легиона. Поздравляем!», — говорится в сообщении telegram-канала режиссера. Награду Серебренников получил из рук министра культуры Франции Рашиды Дати.
Во Франции проходит Каннский кинофестиваль. Каннский кинофестиваль — это ежегодное международное мероприятие, который проходит в мае в курортном городе Канны, Франция. Он считается одним из самых престижных кинофестивалей в мире.
В этом году 78-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Председателем жюри стала актриса Жюльет Бинош.
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