Минкультуры Франции вручили режиссеру Серебренникову орден Почетного легиона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Серебренникову в Каннах дали орден Почетного легиона
Серебренникову в Каннах дали орден Почетного легиона Фото:

Российский режиссер Кирилл Серебренников был удостоен высшей государственной награды Франции — звания Кавалера ордена Почетного легиона. Награждение состоялось в Каннах и почетную награду вручила министр культуры Франции Рашида Дати.

«Сегодня в Каннах <...> вручает Кириллу Серебренникову звание Кавалера ордена Почетного легиона. Поздравляем!», — говорится в сообщении telegram-канала режиссера. Награду Серебренников получил из рук министра культуры Франции Рашиды Дати.

Во Франции проходит Каннский кинофестиваль. Каннский кинофестиваль — это ежегодное международное мероприятие, который проходит в мае в курортном городе Канны, Франция. Он считается одним из самых престижных кинофестивалей в мире.

В этом году 78-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Председателем жюри стала актриса Жюльет Бинош.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский режиссер Кирилл Серебренников был удостоен высшей государственной награды Франции — звания Кавалера ордена Почетного легиона. Награждение состоялось в Каннах и почетную награду вручила министр культуры Франции Рашида Дати. «Сегодня в Каннах <...> вручает Кириллу Серебренникову звание Кавалера ордена Почетного легиона. Поздравляем!», — говорится в сообщении telegram-канала режиссера. Награду Серебренников получил из рук министра культуры Франции Рашиды Дати. Во Франции проходит Каннский кинофестиваль. Каннский кинофестиваль — это ежегодное международное мероприятие, который проходит в мае в курортном городе Канны, Франция. Он считается одним из самых престижных кинофестивалей в мире. В этом году 78-й Каннский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая. Председателем жюри стала актриса Жюльет Бинош.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...