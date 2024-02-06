Ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний

07 февраля 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Финансирование может пойти по двум категориям аэродромов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министерство транспорта РФ рассматривает новый вариант финансирования реконструкции региональных аэродромов. ОБ этом рассказали источники, знакомые с планами минтранса. «Минтранс прорабатывает новый механизм финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025—2030 годах… Авиаузлы предполагается разделить на две группы с разным подходом к схеме финансирования», — приводит слова источника РБК. Под первую часть финансирования подпадают малые аэродромы, которые через специально созданный фонд будут пополняться либо через новый сбор, либо за счет повышения размера уже существующей платы за аэронавигацию для авиакомпаний. Во вторую часть войдут крупные аэропорты, которые находятся под управлением частных инвесторов. Предлагается развивать по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП) при которой часть средств будет выделена из федерального или регионального бюджета в виде безвозмездного капитального гранта. В конце ноября 2023 года RT рассказывало, что Госдума готовится рассмотреть законопроект о разрешении продажи алкоголя в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Однако распивать алкоголь на борту самолета будет запрещено. Все купленное нужно положить в ручную кладь.

Министерство транспорта РФ рассматривает новый вариант финансирования реконструкции региональных аэродромов. ОБ этом рассказали источники, знакомые с планами минтранса. «Минтранс прорабатывает новый механизм финансирования реконструкции региональных аэродромов в 2025—2030 годах… Авиаузлы предполагается разделить на две группы с разным подходом к схеме финансирования», — приводит слова источника РБК. Под первую часть финансирования подпадают малые аэродромы, которые через специально созданный фонд будут пополняться либо через новый сбор, либо за счет повышения размера уже существующей платы за аэронавигацию для авиакомпаний. Во вторую часть войдут крупные аэропорты, которые находятся под управлением частных инвесторов. Предлагается развивать по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП) при которой часть средств будет выделена из федерального или регионального бюджета в виде безвозмездного капитального гранта. В конце ноября 2023 года RT рассказывало, что Госдума готовится рассмотреть законопроект о разрешении продажи алкоголя в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Однако распивать алкоголь на борту самолета будет запрещено. Все купленное нужно положить в ручную кладь.