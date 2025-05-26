Путин обозначил важность экономического суверенитета для России

Путин: без экономической независимости невозможен другой суверенитет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин отметил вклад российского бизнеса в суверенитет страны и другие отрасли
Путин отметил вклад российского бизнеса в суверенитет страны и другие отрасли Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет страны. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российского бизнеса.

«Не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, <...> в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового <...> А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом всё стоит, это фундамент», — заявил Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». Он особо подчеркнул участие как опытных, так и молодых бизнесменов в развитии отечественной экономики в XXI веке, в том числе, в возрождении сельского хозяйства, строительства, современных сервисов и других секторов индустрии.

Ранее президент РФ отметил необходимость для российского бизнеса активнее осваивать зарубежные рынки. По его словам, стойкость бизнеса в России в последние годы помогает стране двигаться вперед.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет страны. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российского бизнеса. «Не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, <...> в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового <...> А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом всё стоит, это фундамент», — заявил Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». Он особо подчеркнул участие как опытных, так и молодых бизнесменов в развитии отечественной экономики в XXI веке, в том числе, в возрождении сельского хозяйства, строительства, современных сервисов и других секторов индустрии. Ранее президент РФ отметил необходимость для российского бизнеса активнее осваивать зарубежные рынки. По его словам, стойкость бизнеса в России в последние годы помогает стране двигаться вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...