Путин обозначил важность экономического суверенитета для России

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет страны. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями российского бизнеса.
«Не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, <...> в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового <...> А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом всё стоит, это фундамент», — заявил Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24». Он особо подчеркнул участие как опытных, так и молодых бизнесменов в развитии отечественной экономики в XXI веке, в том числе, в возрождении сельского хозяйства, строительства, современных сервисов и других секторов индустрии.
Ранее президент РФ отметил необходимость для российского бизнеса активнее осваивать зарубежные рынки. По его словам, стойкость бизнеса в России в последние годы помогает стране двигаться вперед.
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