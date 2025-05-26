Россия и Украина обменялись пленными, украинцы просят о компромиссе — главное об СВО 26 мая

Россия и Украина совершили самый масштабный обмен пленными за период проведения спецоперации. В США заявили, что баллистические ракеты России — одно из самых эффективных видов вооружения. ВСУ испугались новой тактики, которую российская армия применяет со своими дронами. Большинство украинцев просят о компромиссах с РФ. ВС РФ освободили два населенных пункта в Сумской области. Главные новости о спецоперации — в материале URA.RU.
Россия и Украина завершили крупнейший обмен пленными за период СВО
Москва и Киев завершили трехдневный обмен пленными в формате «1000 на 1000». Это крупнейший обмен пленными за все проведение спецоперации. В первый день обмена из плена вернулись 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц. Во второй день Россия вернула себе 307 военнослужащих. Сегодня домой вернулись оставшиеся 303 человека.
Российские бойцы и мирные граждане поделились радостью после возвращения на родину. «Я очень рад, что вернулся домой. Внутри чувства меня переполняют, очень приятные, теплые ощущения от того, что я увижу свою семью, родственников, детей и близких», — рассказал российский военнослужащий.
Дальнейшее проведение массовых обменов пленными между Россией и Украиной будет зависеть от итогов предстоящих переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В США назвали самое быстрое и убойное оружие России
Баллистические ракеты названы одним из самых эффективных видов вооружения в арсенале России. Такой материал опубликовала американская газета The Washington Post. Основными причинами высокой эффективности этих ракет называют их скорость, мощность и практически невозможность перехвата современными средствами противовоздушной обороны.
Спецслужбы Украины устроили репрессии в Харькове и Купянске
Украинские спецслужбы проводят массовые репрессии в Харькове и Харьковской области, сообщают военные telegram-каналы. По их данным, речь идет о репрессивных мерах против граждан на фоне текущей военной обстановки в регионе.
Как рассказал местный житель, людей задерживают и увозят без проведения следствия. Сотрудники спецслужб задерживают граждан, зачастую руководствуясь анонимными заявлениями, которые становятся главным поводом для арестов. По словам жителя, украинские власти ищут наводчиков и корректировщиков, которые могли бы передавать координаты военных объектов российским войскам.
Российские «Ураганы» уничтожают позиции ВСУ
Военнослужащие из состава группировки войск «Центр», используя реактивную систему залпового огня «Ураган», нанесли удар по скоплению украинских военных и техники на Красноармейском направлении в зоне специальной военной операции, в результате чего противник понес потери. Об этом пишет «Пятый канал».
Большинство украинцев просит о компромиссе с Россией
До двух третей жителей Украины поддерживают идею компромиссных решений в отношениях с Россией. Об этом сообщил украинский социолог Алексей Антипович.
«Абсолютное большинство, это до двух третей, это 60 процентов, по-разному, в зависимости от формулировки вопроса, поддерживают какие-то компромиссные решения», — заявил Алексей Антипович в интервью изданию «РБК-Украина». По его словам, общество в целом уже склоняется к подобной позиции. Эксперт отметил, что это можно трактовать как проявление усталости или по-другому, однако тенденция сохраняется.
ВС РФ ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области
Российские силы ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, применив высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Армия России освободили два пункта на границе с Курской областью
Российские военные освободили населенные пункты Беловоды и Владимировка в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области», — отмечают в военном ведомстве.
Осужденных украинок забрали из тюрем на передовую
Руководство ВС Украины, столкнувшись с дефицитом военнослужащих, начало привлекать к участию в боевых действиях женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Украинская армия стремительно теряет боеспособность, пытаясь компенсировать потери за счет заключенных, а теперь уже и женщин», — рассказал источник в военном ведомстве. Собеседник агентства добавил, что осужденных украинок направляют для пополнения штурмовых подразделений ВСУ в Сумской области.
ВСУ испугались из-за новой тактики российских дронов
Украинская противовоздушная оборона (ПВО) испытывает серьезные затруднения при отражении атак современных российских дронов. Последние месяцы в зоне СВО российская сторона использует новую тактику использования беспилотников. Об этом сообщает издание Business Insider.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.