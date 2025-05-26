В Кремле рассказали о новых массовых обменах пленными с Украиной

В Кремле заявили, что дальнейшее проведение массовых обменов пленными между Россией и Украиной будет зависеть от итогов предстоящих переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вопрос продолжения массовых обменов с Украиной зависит от дальнейших переговоров», — сказал представитель Кремля. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «1000 на 1000». С территории, контролируемой украинскими властями, были возвращены 303 российских военнослужащих. Этот этап обмена стал завершающим. Передача пленных состоялась на территории Беларуси, пишет 360.ru.
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