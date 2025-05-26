В Кремле рассказали о новых массовых обменах пленными с Украиной

Песков: решение о массовых обменах пленными будет зависеть от переговоров
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Песков рассказал о новом этапе обмена пленными
Песков рассказал о новом этапе обмена пленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле заявили, что дальнейшее проведение массовых обменов пленными между Россией и Украиной будет зависеть от итогов предстоящих переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вопрос продолжения массовых обменов с Украиной зависит от дальнейших переговоров», — сказал представитель Кремля. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «1000 на 1000». С территории, контролируемой украинскими властями, были возвращены 303 российских военнослужащих. Этот этап обмена стал завершающим. Передача пленных состоялась на территории Беларуси, пишет 360.ru.

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В Кремле заявили, что дальнейшее проведение массовых обменов пленными между Россией и Украиной будет зависеть от итогов предстоящих переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вопрос продолжения массовых обменов с Украиной зависит от дальнейших переговоров», — сказал представитель Кремля. Его слова передает РИА Новости. Ранее Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «1000 на 1000». С территории, контролируемой украинскими властями, были возвращены 303 российских военнослужащих. Этот этап обмена стал завершающим. Передача пленных состоялась на территории Беларуси, пишет 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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