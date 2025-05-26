Спецслужбы Украины устроили репрессии в Харькове и Купянске

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Украинские спецслужбы организовали массовые репрессии
Украинские спецслужбы организовали массовые репрессии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские спецслужбы проводят массовые репрессии в Харькове и Харьковской области, сообщают военные telegram-каналы. По их данным, речь идет о репрессивных мерах против граждан на фоне текущей военной обстановки в регионе.

«Украинские власти организовали массовые репрессии в Харькове... Украинские спецслужбы вновь открыли „охоту на ведьм“ в Харьковской области», — пишет telegram-канал «Иди и смотри».

Как рассказал местный житель, людей задерживают и увозят без проведения следствия. Сотрудники спецслужб задерживают граждан, зачастую руководствуясь анонимными заявлениями, которые становятся главным поводом для арестов. По словам жителя, украинские власти ищут наводчиков и корректировщиков, которые могли бы передавать координаты военных объектов российским войскам.

Особое внимание уделяется поиску бывших чиновников российских администраций. По информации источника, репрессии особенно интенсивны в Купянске. Авторы канала связывают происходящее с наступлением российских войск в этом районе.

Ранее российские вооруженные силы продвинулись в направлении Купянска: группировка войск «Запад» установила контроль над населенным пунктом Радьковка, расположенным в Харьковской области. Это село находится на правом берегу реки Оскол, к северо-западу от города Купянск, пишет 360.ru.

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Украинские спецслужбы проводят массовые репрессии в Харькове и Харьковской области, сообщают военные telegram-каналы. По их данным, речь идет о репрессивных мерах против граждан на фоне текущей военной обстановки в регионе. «Украинские власти организовали массовые репрессии в Харькове... Украинские спецслужбы вновь открыли „охоту на ведьм“ в Харьковской области», — пишет telegram-канал «Иди и смотри». Как рассказал местный житель, людей задерживают и увозят без проведения следствия. Сотрудники спецслужб задерживают граждан, зачастую руководствуясь анонимными заявлениями, которые становятся главным поводом для арестов. По словам жителя, украинские власти ищут наводчиков и корректировщиков, которые могли бы передавать координаты военных объектов российским войскам. Особое внимание уделяется поиску бывших чиновников российских администраций. По информации источника, репрессии особенно интенсивны в Купянске. Авторы канала связывают происходящее с наступлением российских войск в этом районе. Ранее российские вооруженные силы продвинулись в направлении Купянска: группировка войск «Запад» установила контроль над населенным пунктом Радьковка, расположенным в Харьковской области. Это село находится на правом берегу реки Оскол, к северо-западу от города Купянск, пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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