Украинские спецслужбы проводят массовые репрессии в Харькове и Харьковской области, сообщают военные telegram-каналы. По их данным, речь идет о репрессивных мерах против граждан на фоне текущей военной обстановки в регионе.
«Украинские власти организовали массовые репрессии в Харькове... Украинские спецслужбы вновь открыли „охоту на ведьм“ в Харьковской области», — пишет telegram-канал «Иди и смотри».
Как рассказал местный житель, людей задерживают и увозят без проведения следствия. Сотрудники спецслужб задерживают граждан, зачастую руководствуясь анонимными заявлениями, которые становятся главным поводом для арестов. По словам жителя, украинские власти ищут наводчиков и корректировщиков, которые могли бы передавать координаты военных объектов российским войскам.
Особое внимание уделяется поиску бывших чиновников российских администраций. По информации источника, репрессии особенно интенсивны в Купянске. Авторы канала связывают происходящее с наступлением российских войск в этом районе.
Ранее российские вооруженные силы продвинулись в направлении Купянска: группировка войск «Запад» установила контроль над населенным пунктом Радьковка, расположенным в Харьковской области. Это село находится на правом берегу реки Оскол, к северо-западу от города Купянск, пишет 360.ru.
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