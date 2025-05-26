РБК: большинство украинцев просит о компромиссе с Россией

До двух третей жителей Украины поддерживают идею компромиссных решений в отношениях с Россией. Об этом сообщил украинский социолог Алексей Антипович.
«Абсолютное большинство, это до двух третей, это 60 процентов, по-разному, в зависимости от формулировки вопроса, поддерживают какие-то компромиссные решения», — заявил Алексей Антипович в интервью изданию «РБК-Украина». По его словам, общество в целом уже склоняется к подобной позиции. Эксперт отметил, что это можно трактовать как проявление усталости или по-другому, однако тенденция сохраняется.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что Москва и Киев должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны. Также он подчеркнул, что российская сторона готова работать над меморандумом с Украиной, пишет RT.
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