26 мая 2025

Медведь вышел к спортивной трассе, на которой выступала челябинская спортсменка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведь гулял возле популярной туристической локации
Медведь гулял возле популярной туристической локации Фото:

Медведь вышел к трассе комплекса Банное, где в этот момент проходили соревнования по маутинбайку с участием челябинской спортсменки Анастасии Пугачевой. Об этом сообщила пресс-служба горнолыжного комплекса «Егоза». 

«Райдер Анастасия Пугачева заняла второе место на Кубке Урала в комплексе „Банное“. Даже медведь, который чуть не выбежал на трассу, не смог отвлечь ее от цели», — сообщила пресс-служба комплекса в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Судя по размещенным фотографиям, медведь ходил прямо около красной оградительной ленты. 

Жители Магнитогорска ранее уже жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное. Формально это территория Башкирии, поэтому горожане просили мэрию наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района республики и решить проблему. 

Медведь гулял прямо около трассы, на которой шли соревнования
Медведь гулял прямо около трассы, на которой шли соревнования
Фото:

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Медведь вышел к трассе комплекса Банное, где в этот момент проходили соревнования по маутинбайку с участием челябинской спортсменки Анастасии Пугачевой. Об этом сообщила пресс-служба горнолыжного комплекса «Егоза».  «Райдер Анастасия Пугачева заняла второе место на Кубке Урала в комплексе „Банное“. Даже медведь, который чуть не выбежал на трассу, не смог отвлечь ее от цели», — сообщила пресс-служба комплекса в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Судя по размещенным фотографиям, медведь ходил прямо около красной оградительной ленты.  Жители Магнитогорска ранее уже жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное. Формально это территория Башкирии, поэтому горожане просили мэрию наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района республики и решить проблему. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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