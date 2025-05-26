Медведь вышел к трассе комплекса Банное, где в этот момент проходили соревнования по маутинбайку с участием челябинской спортсменки Анастасии Пугачевой. Об этом сообщила пресс-служба горнолыжного комплекса «Егоза».
«Райдер Анастасия Пугачева заняла второе место на Кубке Урала в комплексе „Банное“. Даже медведь, который чуть не выбежал на трассу, не смог отвлечь ее от цели», — сообщила пресс-служба комплекса в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Судя по размещенным фотографиям, медведь ходил прямо около красной оградительной ленты.
Жители Магнитогорска ранее уже жаловались на медведя, который несколько недель пугал отдыхающих на базах отдыха в районе озера Банное. Формально это территория Башкирии, поэтому горожане просили мэрию наладить взаимодействие с администрацией Абзелиловского района республики и решить проблему.
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