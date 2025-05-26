В Челябинске в парке «Сад Победы» 27 мая развернутся праздничные гуляния в честь Дня пограничника. Как сообщили организаторы, жителей города ждут выставка военной техники, полевая кухня и праздничные концерты.
«28 мая 2025 года исполняется 107-я годовщина образования Пограничной службы ФСБ России. В связи с этим, Пограничное управление совместно с областной общественной организацией „Союз ветеранов пограничной службы“ 27 и 28 мая проводит праздничную программу в „Саду Победы“», — сообщили в официальной группе парка «Сад Победы» в соцсети «ВКонтакте».
Основные торжества запланированы на 27 мая: с 15:00 посетителей ждет полевая кухня, а также выставка вооружения и техники. Концертная программа начнется в 16:00. На следующий день, 28 мая, с 12:00 в парке вновь будут звучать выступления и работать полевая кухня. Вход на территорию парка будет открыт через центральные входы со стороны улиц Героев Танкограда и Марченко.
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