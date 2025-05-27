Возле УрФУ ограничат скорость движения автомобилей

Скорость движения машин по улице Мира, проходящей через скверы площади Кирова (расположена у главного корпуса УрФУ), будет ограничена до 20 километров в час. Об этом в ходе доклада на комиссии гордумы по безопасности заявил глава департамента транспорта Игорь Ощепков, сообщает корреспондент URA.RU.
«В целях исключения несанкционированных гонок автотранспорта вокруг сквера на площади Кирова принято решение по установке четырех искусственных неровностей — двух возле здания Суворовского училища и двух возле здания химико-технологического институт УрФУ с ограничением максимальной скорости движения до 20 километров в час», — подчеркнул Ощепков. Депутаты это решение поддержали.
По словам Ощепкова, введено ограничение будет через месяц после корректировки бюджета. Она запланирована на июнь. Также комиссия направит обращение на имя мэра Алексея Орлова о необходимости поднятия улицы Мира до уровня тротуара. Это поможет решить вопрос с несанкционированной парковкой машин.
По данным главы УМВД города Виктора Поздняка, в 2024 году на участке на улице Мира произошло 11 ДТП и совершено 74 нарушения правил дорожного движения. Три аварии случились уже в 2025-м. Правила нарушили 56 раз. Участок ежедневно патрулируется.
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