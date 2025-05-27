Актриса из Екатеринбурга попала на красную дорожку Каннского фестиваля. Фото, видео

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Девушка не раскрывает, как она попала на фестиваль (архивное фото)
Девушка не раскрывает, как она попала на фестиваль (архивное фото) Фото:

Актриса Вероника Мохирева (родом из Екатеринбурга) побывала на красной дорожке Каннского фестиваля. По плану девушка планировала попасть на фильмы режиссеров Уэса Андерсона и Кирилла Серебренникова. Во Францию она приехала вместе с сестрой.

«Чувствую себя на седьмом небе от счастья, а впереди еще столько прекрасного», — подписала фото актриса. Платье для нее создал дизайнер Илья Мигмун.  

Веронике Мохиревой 26 лет. Она сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Блиндаж», «Топи», «Молодежка», «Преступление и наказание», «Короче, план такой», «Внутри убийцы», «Пассажиры. Последняя любовь на Земле».

78-й Каннский международный кинофестиваль проходил во Франции с 13 по 24 мая. Мероприятие считается одним из самых престижных кинофестивалей в мире и проходит ежегодно в мае в курортном городе Канны, Франция.

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Актриса Вероника Мохирева (родом из Екатеринбурга) побывала на красной дорожке Каннского фестиваля. По плану девушка планировала попасть на фильмы режиссеров Уэса Андерсона и Кирилла Серебренникова. Во  Францию она приехала вместе с сестрой. «Чувствую себя на седьмом небе от счастья, а впереди еще столько прекрасного», — подписала фото актриса. Платье для нее создал дизайнер Илья Мигмун.   Веронике Мохиревой 26 лет. Она сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Блиндаж», «Топи», «Молодежка», «Преступление и наказание», «Короче, план такой», «Внутри убийцы», «Пассажиры. Последняя любовь на Земле». 78-й Каннский международный кинофестиваль проходил во Франции с 13 по 24 мая. Мероприятие считается одним из самых престижных кинофестивалей в мире и проходит ежегодно в мае в курортном городе Канны, Франция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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