Актриса Вероника Мохирева (родом из Екатеринбурга) побывала на красной дорожке Каннского фестиваля. По плану девушка планировала попасть на фильмы режиссеров Уэса Андерсона и Кирилла Серебренникова. Во Францию она приехала вместе с сестрой.
«Чувствую себя на седьмом небе от счастья, а впереди еще столько прекрасного», — подписала фото актриса. Платье для нее создал дизайнер Илья Мигмун.
Веронике Мохиревой 26 лет. Она сыграла в таких фильмах и сериалах, как «Блиндаж», «Топи», «Молодежка», «Преступление и наказание», «Короче, план такой», «Внутри убийцы», «Пассажиры. Последняя любовь на Земле».
78-й Каннский международный кинофестиваль проходил во Франции с 13 по 24 мая. Мероприятие считается одним из самых престижных кинофестивалей в мире и проходит ежегодно в мае в курортном городе Канны, Франция.
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