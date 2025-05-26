Пермяки заступились за физрука, который заставил учеников бегать на лыжах в жару

Жители Пермского края положительно отзываются об учителе физкультуры политехнического колледжа в Краснокамске Николае Александровиче. Пермяки посчитали, что студенты сами виноваты, если их заставили летом встать на лыжи. Свои комментарии в защиту физрука горожане оставили в комментариях в группе «Газета Бумер Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».
«У учителя с головой все отлично. А вот у учеников, похоже, все печально. Учителя я знаю еще со школьной скамьи. Он адекватный человек. Николай Александрович раньше преподавал в школе, и ученики все относились к нему с уважением. И сейчас тоже. Просто так он гонять не будет», — написала Саша Попова.
Ее поддержала Светлана Лапина. Она отметила, что учитель все делает правильно, а студентам нужно вовремя ходить на физкультуру. Лариса Сабирова также написала, что Николай Александрович является лучшим физруком в техникуме.
Ранее URA.RU рассказало, что в социальных сетях появилось видео со студентами, которые идут на лыжах по траве. За ними следует физрук и подгоняет ребят.
Обновлено в 14:08:
Корреспондент агентства позвонил в колледж, чтобы прояснить ситуацию. В учебном заведении от комментариев отказались. На сайте колледжа сказано, что учитель физической культуры Казанцев Николай Александрович имеет высшую категорию, он награжден благодарственным письмом МОН ПК, имеет почетную грамоту Совета директоров ПОО ПК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!