Президент Литвы: ЕС должен приготовить для России «коктейль Молотова»

Следующий, 18-й пакет санкций ЕС должен стать более жестким для российской экономики. Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа.
«Я очень надеюсь, что мои коллеги в Евросоюзе поймут, что 17-й пакет санкций — это просто цветочки, нам нужно подготовить 18-й пакет санкций, который действительно станет коктейлем Молотова», — заявил Науседа, передает Sputnik. Действующие меры недостаточно эффективны и не оказывают должного давления на российскую экономику. По его мнению, российское руководство заслуживает более суровых ограничений.
Науседа ранее отмечал, что санкции должны охватить всех основных покупателей российской нефти и газа, полностью исключить российские банки из системы SWIFT, а также затронуть деятельность корпорации «Росатом». 17-й пакет антироссийских санкций, о котором было объявлено ранее, затронул свыше 2,4 тысячи физических лиц и организаций.
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