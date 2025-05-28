28 мая 2025

Поставщик из Казахстана не смог доставить в челябинские магазины 38 тонн лука. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лук вернули в Казахстан из-за нечитаемых QR-кодов
Лук вернули в Казахстан из-за нечитаемых QR-кодов Фото:

Россельхознадзор запретил поставщику из Казахстана провозить через границу в Челябинской области 38 тонн лука. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления службы, запрет наложен на две партии овоща.

«Ведомство запретило ввоз в „Бугристом“ 38 тонн казахстанского лука. Причиной стал нечитаемый QR-код», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Нарушения привели к тому, что фитосанитарные сертификаты специалисты признали недействительными. Получателями продукции должны были стать торговые точки не только Челябинской, но и Свердловской области.

Партии лука остановили 28 мая. Груз вернулся обратно в Казахстан.

На границе инспекторы остановили две партии лука
На границе инспекторы остановили две партии лука
Фото:

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Россельхознадзор запретил поставщику из Казахстана провозить через границу в Челябинской области 38 тонн лука. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления службы, запрет наложен на две партии овоща. «Ведомство запретило ввоз в „Бугристом“ 38 тонн казахстанского лука. Причиной стал нечитаемый QR-код», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушения привели к тому, что фитосанитарные сертификаты специалисты признали недействительными. Получателями продукции должны были стать торговые точки не только Челябинской, но и Свердловской области. Партии лука остановили 28 мая. Груз вернулся обратно в Казахстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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