Россельхознадзор запретил поставщику из Казахстана провозить через границу в Челябинской области 38 тонн лука. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления службы, запрет наложен на две партии овоща.
«Ведомство запретило ввоз в „Бугристом“ 38 тонн казахстанского лука. Причиной стал нечитаемый QR-код», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Нарушения привели к тому, что фитосанитарные сертификаты специалисты признали недействительными. Получателями продукции должны были стать торговые точки не только Челябинской, но и Свердловской области.
Партии лука остановили 28 мая. Груз вернулся обратно в Казахстан.
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