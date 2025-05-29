В челябинском минтрансе рассказали, когда в автобусах обязаны включить кондиционер

Температура воздуха в общественном транспорте не должна превышать 25 градусов тепла. Как объяснили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, при среднесуточной температуре воздуха выше 20 градусов в автобусах должны работать кондиционеры.
«Температура в транспорте должна составлять не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов», — уточнили URA.RU в министерстве со ссылкой на федеральное распоряжение.
Температура внутри автобусов и маршрутных такси не должна превышать 25 градусов, а обращения в случае нарушений можно направить несколькими способами.
«Организатору перевозок» обращение можно направить через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или на электронную почту operator-perevozok74@mail.ru.
На маршруты «Службы организации движения», которые накануне проверил замминистра транспорта региона Александр Егоров, жалобу можно оставить по телефонам +7 (351) 217-62-33 и +7 (351) 217-62-34. Если кондиционер не работает в трамвае, то следует обращаться в соцсети «ЧелябГЭТ» или по номеру +7 (351) 239-94-60.
При поломке в красном троллейбусе — +7 908 066-05-54. Обращение с жалобой в миндортранс региона можно оставить через интернет-приемную министерства или «Госуслуги. Решаем вместе».
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