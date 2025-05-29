В челябинском минтрансе рассказали, когда в автобусах обязаны включить кондиционер

Челябинский минтранс: температура в транспорте не должна превышать 25 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура внутри автобуса должна быть не выше 25 градусов
Температура внутри автобуса должна быть не выше 25 градусов Фото:

Температура воздуха в общественном транспорте не должна превышать 25 градусов тепла. Как объяснили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, при среднесуточной температуре воздуха выше 20 градусов в автобусах должны работать кондиционеры.

«Температура в транспорте должна составлять не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов», — уточнили URA.RU в министерстве со ссылкой на федеральное распоряжение.

Температура внутри автобусов и маршрутных такси не должна превышать 25 градусов, а обращения в случае нарушений можно направить несколькими способами.

«Организатору перевозок» обращение можно направить через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или на электронную почту operator-perevozok74@mail.ru.

На маршруты «Службы организации движения», которые накануне проверил замминистра транспорта региона Александр Егоров, жалобу можно оставить по телефонам +7 (351) 217-62-33 и +7 (351) 217-62-34. Если кондиционер не работает в трамвае, то следует обращаться в соцсети «ЧелябГЭТ» или по номеру +7 (351) 239-94-60.

При поломке в красном троллейбусе — +7 908 066-05-54. Обращение с жалобой в миндортранс региона можно оставить через интернет-приемную министерства или «Госуслуги. Решаем вместе».

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Температура воздуха в общественном транспорте не должна превышать 25 градусов тепла. Как объяснили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона, при среднесуточной температуре воздуха выше 20 градусов в автобусах должны работать кондиционеры. «Температура в транспорте должна составлять не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов», — уточнили URA.RU в министерстве со ссылкой на федеральное распоряжение. Температура внутри автобусов и маршрутных такси не должна превышать 25 градусов, а обращения в случае нарушений можно направить несколькими способами. «Организатору перевозок» обращение можно направить через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или на электронную почту operator-perevozok74@mail.ru. На маршруты «Службы организации движения», которые накануне проверил замминистра транспорта региона Александр Егоров, жалобу можно оставить по телефонам +7 (351) 217-62-33 и +7 (351) 217-62-34. Если кондиционер не работает в трамвае, то следует обращаться в соцсети «ЧелябГЭТ» или по номеру +7 (351) 239-94-60. При поломке в красном троллейбусе — +7 908 066-05-54. Обращение с жалобой в миндортранс региона можно оставить через интернет-приемную министерства или «Госуслуги. Решаем вместе».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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