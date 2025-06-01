Делегация РФ отправилась в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация направилась в Стамбул для участия в переговорах с Украиной, сохранив прежний состав с прошлых встреч 16 мая. Об этом сообщает RT.
«Российская делегация вылетела в Стамбул», — сообщает корреспондент RT Костя Придыбайло. Возглавляет группу помощник президента Владимир Мединский. Среди участников делегации — замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замминистр обороны Александр Фомин.
Переговоры, вероятно, вновь пройдут в рабочем офисе во дворце Долмабахче, где первый раунд освещали 250 журналистов. Второй раунд переговоров должен пройти 2 июня, передает «360.RU».
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