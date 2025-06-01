Делегация РФ отправилась в Стамбул на переговоры с Украиной

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Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах
Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Российская делегация направилась в Стамбул для участия в переговорах с Украиной, сохранив прежний состав с прошлых встреч 16 мая. Об этом сообщает RT.

«Российская делегация вылетела в Стамбул», — сообщает корреспондент RT Костя Придыбайло. Возглавляет группу помощник президента Владимир Мединский. Среди участников делегации — замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замминистр обороны Александр Фомин

Переговоры, вероятно, вновь пройдут в рабочем офисе во дворце Долмабахче, где первый раунд освещали 250 журналистов. Второй раунд переговоров должен пройти 2 июня, передает «360.RU».

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Российская делегация направилась в Стамбул для участия в переговорах с Украиной, сохранив прежний состав с прошлых встреч 16 мая. Об этом сообщает RT. «Российская делегация вылетела в Стамбул», — сообщает корреспондент RT Костя Придыбайло. Возглавляет группу помощник президента Владимир Мединский. Среди участников делегации — замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков и замминистр обороны Александр Фомин.  Переговоры, вероятно, вновь пройдут в рабочем офисе во дворце Долмабахче, где первый раунд освещали 250 журналистов. Второй раунд переговоров должен пройти 2 июня, передает «360.RU».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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