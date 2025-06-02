Турецкие безопасники спрогнозировали, к чему приведут переговоры в Стамбуле

Турецкие эксперты по вопросам безопасности прогнозируют проведение третьего раунда переговоров между Россией и Украиной после встречи, назначенной на 2 июня. Такого мнения придерживаются ведущие аналитики перед началом переговоров.
«Думаю, что по итогам сегодняшних переговоров стороны договорятся об их продолжении. Конкретных результатов по окончательному урегулированию пока ожидать не следует, делегации РФ и Украины обменяются меморандумами, обсудят некоторые детали и договорятся о третьем раунде», — сообщил Башбуг в беседе с ТАСС.
Другой эксперт по международной безопасности Джанан Терджан считает, что на встрече возможны промежуточные договоренности, в частности по вопросам обмена пленными. Она подчеркнула, что серьезных результатов пока ждать не стоит, однако определенные шаги могут быть предприняты для развития переговорного процесса.
В свою очередь эксперт телеканала NTV Мете Чубукчу добавил, что нынешняя встреча может привести к новым договоренностям по обмену пленными и возвращению украинских детей. По его словам, Турция продолжит выполнять роль модератора и будет стремиться убедить стороны не затягивать переговоры, прилагая усилия для достижения мирного соглашения.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной проходит 2 июня в Стамбуле, куда делегации прибыли по приглашению Турции. Анкара ранее заявила о готовности обеспечить меры безопасности и выразила надежду, что встреча поспособствует прекращению огня. Российская сторона планирует представить меморандум с требованиями по нейтральному статусу Украины и защите прав русскоязычных граждан.
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