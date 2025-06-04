Трампа пристыдили за желание выйти из переговоров по Украине

WSJ: американский отказ от переговоров по Украине продлит боевые действия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аналитики считают, что Трамп не станет выходить из переговоров Украины и России
Аналитики считают, что Трамп не станет выходить из переговоров Украины и России Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе из процесса мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, аналитики выражают сомнения в реалистичности такого шага. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Отступление продлит боевые действия. Это было бы признанием провала», — заявил WSJ бывший посол США на Украине в период с 2006 по 2009 годы и временный поверенный в делах США на Украине во время первого срока президентства Трампа Уильям Тейлор. Это заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в конфликте, который, по мнению издания, «вступил в опасную фазу».

Ранее эксперты уже отмечали, что возможный выход США из переговоров по Украине может существенно ослабить позиции Киева и усилить влияние России, а также поставить под вопрос дальнейшую военную и политическую поддержку со стороны Запада. Вопрос о смене курса Вашингтона возник после заявлений Дональда Трампа о разочаровании в результатах американской помощи и намерении пересмотреть участие США в конфликте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе из процесса мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, аналитики выражают сомнения в реалистичности такого шага. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Отступление продлит боевые действия. Это было бы признанием провала», — заявил WSJ бывший посол США на Украине в период с 2006 по 2009 годы и временный поверенный в делах США на Украине во время первого срока президентства Трампа Уильям Тейлор. Это заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в конфликте, который, по мнению издания, «вступил в опасную фазу». Ранее эксперты уже отмечали, что возможный выход США из переговоров по Украине может существенно ослабить позиции Киева и усилить влияние России, а также поставить под вопрос дальнейшую военную и политическую поддержку со стороны Запада. Вопрос о смене курса Вашингтона возник после заявлений Дональда Трампа о разочаровании в результатах американской помощи и намерении пересмотреть участие США в конфликте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...