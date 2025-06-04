Трампа пристыдили за желание выйти из переговоров по Украине

В свете недавних заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе из процесса мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, аналитики выражают сомнения в реалистичности такого шага. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Отступление продлит боевые действия. Это было бы признанием провала», — заявил WSJ бывший посол США на Украине в период с 2006 по 2009 годы и временный поверенный в делах США на Украине во время первого срока президентства Трампа Уильям Тейлор. Это заявление прозвучало на фоне обострения ситуации в конфликте, который, по мнению издания, «вступил в опасную фазу».
Ранее эксперты уже отмечали, что возможный выход США из переговоров по Украине может существенно ослабить позиции Киева и усилить влияние России, а также поставить под вопрос дальнейшую военную и политическую поддержку со стороны Запада. Вопрос о смене курса Вашингтона возник после заявлений Дональда Трампа о разочаровании в результатах американской помощи и намерении пересмотреть участие США в конфликте.
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