На двух пермских кладбищах появятся колумбарии

Колумбарии (стена с урнами) в Перми появятся на Южном и Северном кладбищах. Об этом на комитете по городскому хозяйству Пермской гордумы рассказал начальник департамента дорог и благоустройства Перми Евгений Радостев.
«Колумбарии у нас планируются на Южном и Северном кладбищах. Где построят новый крематорий, будут в проекте места под колумбарий. Мы рассматриваем места, будем их увеличивать», — пояснил он на комитете, на котором присутствовал журналист URA.RU.
Вопросы депутатов о сроках проектирования, строительно-монтажных работ и закупке печей в крематории на Северном кладбище остались без ответа. Также представители мэрии не смогли предоставить информацию относительно захоронений на Восточном кладбище.
Власти Перми решили строить быстровозводимый крематорий на Северном кладбище вместо достройки прежнего на Восточном в 2024 году. Первый этап включает в себя возведение крематория и зала прощания, второй — строительство колумбария и административного здания. Завершить работы планируют в 2029 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми подготовят более 10 тысяч мест для захоронения на существующих кладбищах. Еще порядка 56 тысяч мест появятся на новом участке в границах Мотовилихинского лесничества.
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