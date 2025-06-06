В Челябинской области на дорогах продолжают гибнуть люди: что с этим делать?

На дорогах Челябинской области продолжают погибать люди. Во время пресс-конференции, посвященной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности», глава ГАИ региона Иван Путков заявил, что за первые пять месяцев 2025 года в ДТП погибло практически на 30 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Какие меры предпринимаются для снижения смертности и аварийности на дорогах — в материале URA.RU.
Самый незащищенный вид участник дорожного движения
Самыми незащищенными участниками дорожного движения являются пешеходы. Именно они несут большую тяжесть последствий от дорожных паспортных происшествий.
«Основные причины дорожных происшествий с участием пешеходов: невнимательность пешеходов, сознательное пренебрежение мерами безопасности и ПДД, связанные с переходом проезжей части в неустановленном месте, с внезапным выходом на проезжую часть, с игнорированием сигналов светофоров, неприменением светоотражательных элементов при нахождении на дорогах и особенно на неосвещенных участках дорог в темное время суток и использование наушников при ходьбе через проезжую часть», — сообщил Путков.
То есть пешеход, будучи уверен, что его все должны пропускать, сам довольно посредственно относится к своей безопасности: не поворачивает голову, не слышит сигналов автомобилей и иных транспортных средств. Таким образом, нередко данные факты становится причиной дорожно-транспортных происшествий.
При этом в текущем году нарушений со стороны пешеходов стало меньше. Соответственно, уменьшилось число ДТП с их участием.
А что с водителями?
Водители, в свою очередь, зачастую не предоставляют преимущество пешеходам. Они буквально пролетают пешеходные переходы, не обращая внимания на находящихся на них людей. По словам начальника ГАИ области, зачастую они наезжают на пешеходов на необорудованных светофорами переходах.
«На нерегулируемых пешеходных переходах число наездов на пешеходов увеличилось до 105 или плюс 16,7% и, как следствие, число пострадавших возросло до 103 пешеходов. Что касается регулируемых переходов, то здесь статистика намного меньше, чем на нерегулируемых пешеходных переходах. Но и там водители умудряются наезжать на пешеходов. Число таких наездов 95. 99 человек получили ранения. Уже в июне несмотря на то, что прошло всего пять дней летнего месяца, зарегистрированы восемь наездов на пешеходов», — отметил глава областной госавтоинспекции.
Важна позиция граждан
Как заявила замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ области Ирина Аркадьева, в конце февраля для граждан создали чат-бот «Без ДТП», в который жители могут сообщать о грубых нарушениях ПДД. Он уже показал первые результаты.
«Уже было задержано 26 нетрезвых водителей. Они были привлечены к ответственности. Все благодаря тому, что граждане активно включаются в работу, они неравнодушны и сообщают нам о нарушениях», — заявила Аркадьева.
По ее словам, ведомство проводит ряд акций, направленных на пропаганду соблюдения ПДД пешеходами и водителями. Суть подобных мероприятия откладывается у участников дорожного движения.
Задача — зацепить всех
Главной задачей пропаганды безопасности дорожного движения является стремление зацепить как можно больший пласт жителей. Областной ГАИ в этом помогает министерство образования и науки региона. По словам замдиректора по проектно-методической работе ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» Министерства образования и науки области Юлии Полозок, сегодня через соцсети реализуется совместный онлайн-проект по безопасности дорожного движения.
«Это образовательные уроки, которые проводятся онлайн. Подключается вся Челябинская область. Уроки состоят из теоретической части и практического занятия. Это такие вопросы-ответы. Эти занятия остаются в сети и могут быть использованы образовательными организациями, педагогами, которые посмотрели или, может быть, не успели посмотреть на своих занятиях», — отмечает Полозок.
Дети — наше будущее
Минздрав области, параллельно с коллегами, занимается профилактикой детского травматизма. По словам замначальника управления — начальника отдела организации специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения управления организации медицинской помощи взрослому населению областного минздрава Влады Шеметовой, родителей начинают информировать о безопасности детей еще до их рождения.
«В рамках проведения школ для будущих мам осуществляется работа по информировании о правилах перевозки детей. Видеоролики по профилактике детского травматизма, в том числе и при ДТП, публикуются на всех официальных сайтах медорганизаций. Транслируются видеоролики, мультипликационные фильмы, размещаются памятки о необходимости использования специальных удерживающих устройств при перевозке ребенка в автомобиле», — сообщила Шеметова.
Реально «скорая помощь»
Шеметова рассказала, что в регионе показатель по времени прибытия скорой помощи на место ДТП установлен в промежутке в 20 минут. Данный показатель удается выполнить более, чем в 90% случаев. В городах же бригада прибывает на место примерно за семь с половиной минут.
Вместе снизим смертность на дорогах
По словам регпредставителя от ООО «М-Продакшн» по организации и проведению ИП-мероприятий в Челябинской области Елены Родионовой, всероссийская соцкампания «ПРОдвижение БЕЗопасности», направленна на снижение количества ДТП с участием пешеходов. Общий охват населения, задействованного в мероприятиях, составит не менее 18 тысяч 843 человек. С июня по ноябрь в Челябинской области пройдут мероприятия для водителей, пешеходов, и кандидатов в водители.
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