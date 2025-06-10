Отключение жителей поселка от воды в жару челябинский курорт объяснил аварией

Элитный курорт «Увильды» на одноименном челябинском озере назвал причину отключения жителей поселка Кузнецкое от воды в самую жару. Как URA.RU сообщили власти Аргаяшского района, руководство санатория сослалось на техническую неисправность оборудования.
«По информации специалистов МЦМиР „Курорт „Увильды“, отключали потребителей поселка Увильды. Вызвано это было технической неисправностью оборудования. Ее устранили 9 июня, водоснабжение восстановлено“, — пояснили URA.RU в администрации района.
По словам собеседников URA.RU, МЦМиР «Курорт „Увильды“ имеет статус гарантирующего поставщика по водоснабжению и водоотведению в Увильдах. При этом сети водоснабжения находятся в управлении муниципалитета. В 2025 году власти наметили их заменить. Руководство района настроило контакты с санаторием. Очередную встречу глава района Игорь Ишимов проведет после праздников. На повестке — несколько вопросов, включая тему водоснабжения поселка.
Жители села Кузнецкого, включающего в себя поселок Увильды, пожаловались URA.RU на отсутствие холодной воды и остановленную канализацию 9 июня. Люди рассказали, что трубы оказались пустыми накануне, в воскресенье. В то же время на самом курорте вода была.
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