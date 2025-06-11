В Коркино Челябинской области предъявлено обвинение сотруднице администрации, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот и переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Начальнику управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района предъявлено обвинение в совершении преступления по части первой статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Назначена строительно-техническая экспертиза на установление всех обстоятельств принятия в эксплуатацию жилых помещений, не соответствующих предъявляемым требований», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По версии следствия, в 2022 году подозреваемая, используя свои полномочия, дала указание заключить контакт с единственным поставщиком — ООО «Специализированный застройщик „Монолит-Маг“». Сумма контракта была завышена, ущерб бюджету района нанесен в размере более 19 миллионов рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
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