В Коркино предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями начальнице управления. Видео

В Коркино задержали начальницу управления администрации района
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Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ Фото:

В Коркино Челябинской области предъявлено обвинение сотруднице администрации, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот и переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«Начальнику управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района предъявлено обвинение в совершении преступления по части первой статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Назначена строительно-техническая экспертиза на установление всех обстоятельств принятия в эксплуатацию жилых помещений, не соответствующих предъявляемым требований», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

По версии следствия, в 2022 году подозреваемая, используя свои полномочия, дала указание заключить контакт с единственным поставщиком — ООО «Специализированный застройщик „Монолит-Маг“». Сумма контракта была завышена, ущерб бюджету района нанесен в размере более 19 миллионов рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

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В Коркино Челябинской области предъявлено обвинение сотруднице администрации, которую подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при приобретении жилья для детей-сирот и переселенцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).  «Начальнику управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района предъявлено обвинение в совершении преступления по части первой статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Назначена строительно-техническая экспертиза на установление всех обстоятельств принятия в эксплуатацию жилых помещений, не соответствующих предъявляемым требований», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  По версии следствия, в 2022 году подозреваемая, используя свои полномочия, дала указание заключить контакт с единственным поставщиком — ООО «Специализированный застройщик „Монолит-Маг“». Сумма контракта была завышена, ущерб бюджету района нанесен в размере более 19 миллионов рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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