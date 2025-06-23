В России будет разработан специальный навигатор по реабилитации детей, пострадавших в результате действий киевского режима. Об этом сообщила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме.
«Часть решений касается сопровождения и реабилитации пострадавших детей. Будет создан специальный навигатор по реабилитации», — сказала Кузнецова, передает РИА Новости. Навигатор позволит выстраивать индивидуальные маршруты помощи для каждой категории пострадавших детей. В рамках инициативы планируется усилить меры профилактики и информационной безопасности, а также устранить причины преступлений против детей, совершенных странами, поддерживающими киевский режим.
По словам Кузнецовой, парламентская комиссия по расследованию преступлений против несовершеннолетних провела более тысячи встреч со свидетелями и подготовила 64 предложения, направленных президенту, правительству и профильным ведомствам. Эти данные уже переданы в Интерпол, а их достоверность подтверждена международными стандартами. Министерству просвещения предложено разработать методические рекомендации для школ и образовательных учреждений, чтобы информировать детей о преступлениях киевского режима. В частности, такие материалы могут быть представлены в формате музеев или специальных просветительских проектов.
Спикер привела пример спасения детей из детского дома, которых пытались тайно вывезти за границу. Благодаря оперативной информации сенатора от Херсонской области Игоря Костюкевича удалось предотвратить вывоз и обеспечить безопасность малышей.
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