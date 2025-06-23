Сообщается о готовящихся ударах по базам США в других странах
новость из сюжетаИран запустил ракеты по базам в Катаре
Иран начал операцию против базы США «Аль-Удейд» в Катаре. По предварительным данным, иранская сторона выпустила десять ракет, видео взрывов в небе над Дохой публикует иранское агентство Iribnews.
Также сообщается о готовящихся ударах по базам США в Кувейте, Бахрейне и Ираке. На авиабазе США в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности, персонал прячется в бункерах.
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