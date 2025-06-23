Иран начал операцию против базы США «Аль-Удейд» в Катаре

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Сообщается о готовящихся ударах по базам США в других странах
Сообщается о готовящихся ударах по базам США в других странах Фото:
новость из сюжета
Иран запустил ракеты по базам в Катаре

Иран начал операцию против базы США «Аль-Удейд» в Катаре. По предварительным данным, иранская сторона выпустила десять ракет, видео взрывов в небе над Дохой публикует иранское агентство Iribnews.

Также сообщается о готовящихся ударах по базам США в Кувейте, Бахрейне и Ираке. На авиабазе США в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности, персонал прячется в бункерах.

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Иран начал операцию против базы США «Аль-Удейд» в Катаре. По предварительным данным, иранская сторона выпустила десять ракет, видео взрывов в небе над Дохой публикует иранское агентство Iribnews. Также сообщается о готовящихся ударах по базам США в Кувейте, Бахрейне и Ираке. На авиабазе США в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности, персонал прячется в бункерах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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