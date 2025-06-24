Стало известно, что ждет Украину на ближайшем саммите НАТО

Politico: на саммите НАТО союзники подтвердят поддержку Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В НАТО не расскажут о сроках вступления Киева в альянс
В НАТО не расскажут о сроках вступления Киева в альянс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На саммите НАТО в Гааге страны альянса подтвердят поддержку Украины. Об этом пишет издание Politico.

«Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — говорится в материале издания. Там при этом добавили, что в альянсе не собираются объявлять конкретные сроки вступления Киева в НАТО. Помощь Украине будет учитываться в национальных оборонных расходах, а в финальное заявление включат пункт о коллективной поддержке Киевом.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил, что принцип необратимости членства Украины останется в силе. Саммит пройдет 24-25 июня и будет сосредоточен на вопросах сдерживания и обороны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На саммите НАТО в Гааге страны альянса подтвердят поддержку Украины. Об этом пишет издание Politico. «Это хороший путь, найденный в нынешних условиях, чтобы придать украинскому вопросу заметное место на саммите», — говорится в материале издания. Там при этом добавили, что в альянсе не собираются объявлять конкретные сроки вступления Киева в НАТО. Помощь Украине будет учитываться в национальных оборонных расходах, а в финальное заявление включат пункт о коллективной поддержке Киевом. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также отметил, что принцип необратимости членства Украины останется в силе. Саммит пройдет 24-25 июня и будет сосредоточен на вопросах сдерживания и обороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...