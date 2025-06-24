Российская сторона выражает готовность к поиску политического решения конфликта на Украине, несмотря на продолжающиеся провокационные действия со стороны Киева. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
«Мы готовы к поиску политического урегулирования, что неоднократно демонстрировали на деле, несмотря на явно провокационное поведение Киева», — заявил Венедиктов, выступая на встрече секретарей Советов безопасности (ВССБ) государств-членов ШОС. Его слова передает РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ заявил, что за действиями украинских националистов стоят западные страны, использующие Украину как инструмент в антироссийском проекте.
Он подчеркнул, что прочный мир возможен только при устранении причин конфликта, как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин. Венедиктов напомнил, что в 1991 году Украина провозгласила нейтральный статус, и отметил, что Россия по-прежнему требует демилитаризации и денацификации Украины, международного признания новых регионов в составе РФ и обеспечения всех прав и свобод человека.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта на Украине и нужно набраться терпения в этом вопросе. Он также не исключил посредничества США.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.