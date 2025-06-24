Зеленский пытается выловить Трампа на саммите НАТО

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО, который состоится на этой неделе. Об этом президент Украины сообщил в интервью Sky News.
«На встрече лидеров НАТО в Гааге Владимир Зеленский, который будет там присутствовать, <...> планирует встретиться с Дональдом Трампом во время саммита на этой неделе», — передает Sky News слова Зеленского. Президент Украины отметил, что их команды согласовывают детали и сроки встречи. Его заявление прозвучало на фоне отсутствия соглашения о прекращении огня и трудностей в переговорах.
Ранее заседание Североатлантического альянса в ходе саммита в Гааге, посвященное ситуации на Украине, было отменено после досрочного отъезда Трампа с саммита G7. Зеленский сможет присутствовать лишь на приветственном ужине, передает «360.ru».
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