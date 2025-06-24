Зеленский пытается выловить Трампа на саммите НАТО

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Зеленский и Трамп будут присутствовать на саммите НАТО в Гааге
Зеленский и Трамп будут присутствовать на саммите НАТО в Гааге Фото:

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО, который состоится на этой неделе. Об этом президент Украины сообщил в интервью Sky News. 

«На встрече лидеров НАТО в Гааге Владимир Зеленский, который будет там присутствовать, <...> планирует встретиться с Дональдом Трампом во время саммита на этой неделе», — передает Sky News слова Зеленского. Президент Украины отметил, что их команды согласовывают детали и сроки встречи. Его заявление прозвучало на фоне отсутствия соглашения о прекращении огня и трудностей в переговорах.

Ранее заседание Североатлантического альянса в ходе саммита в Гааге, посвященное ситуации на Украине, было отменено после досрочного отъезда Трампа с саммита G7. Зеленский сможет присутствовать лишь на приветственном ужине, передает «360.ru».

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Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО, который состоится на этой неделе. Об этом президент Украины сообщил в интервью Sky News.  «На встрече лидеров НАТО в Гааге Владимир Зеленский, который будет там присутствовать, <...> планирует встретиться с Дональдом Трампом во время саммита на этой неделе», — передает Sky News слова Зеленского. Президент Украины отметил, что их команды согласовывают детали и сроки встречи. Его заявление прозвучало на фоне отсутствия соглашения о прекращении огня и трудностей в переговорах. Ранее заседание Североатлантического альянса в ходе саммита в Гааге, посвященное ситуации на Украине, было отменено после досрочного отъезда Трампа с саммита G7. Зеленский сможет присутствовать лишь на приветственном ужине, передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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