По словам Юлии Мансуровой, какого-либо спора с мэрией у нее в действительности не было Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спор Юлии Мансуровой — вдовы екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова — с мэрией, длившийся год, исчерпан. Комиссия по топонимике 9 декабря решила назвать в честь медика сквер в Юго-Западном микрорайоне, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Дмитрий Сергин. А другой участник заседания поделился с URA.RU, что решение было принято с конфликтом, и якобы перед голосованием неназванный представитель администрации предупредил о протестах (сама Юлия Мансурова это опровергает).

Юрий Мансуров — один из известнейших в профсообществе докторов — скончался в июне прошлого года от коронавируса. Он стал первой официально зарегистрированной жертвой COVID-19 среди медработников Среднего Урала. В феврале 2021-го президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Мансурова орденом Пирогова.

«Почти год администрация предлагала Мансуровой улицы (не в центре города, в основном в Академическом) и бульвары. Она все варианты — в общей сложности 15 — отметала. Сегодня было уже четвертое обсуждение, Юлия снова была достаточно эмоциональна. Но согласилась с предложением Сергина назвать в честь Мансурова сквер возле областной больницы. Местные неформально называют его сквером „Дружбы“. Согласились не все [члены комиссии]. Комитет благоустройства предупредил, что горожане, проживающие рядом, против, они привыкли именно к „Дружбе“. За наименование сквера проголосовали восемь человек, пятеро предложили перенести рассмотрение, подыскать другие объекты, еще двое воздержались», — поделился источник.

По его словам, в переговорах с чиновниками Мансурова якобы ссылалась на свой статус (прежде не известный широкой публике) — советника замгубернатора Дмитрия Ионина. «[На самом деле] единственный статус, который я использовала в переговорах — статус вдовы великого врача», — прокомментировала Юлия Мансурова.

Она также заявила, что спора с горадминистрацией у нее не было. «Это действительно длилось год. Администрацией проделана титаническая работа, было предложено несколько вариантов, и действительно мы дискутировали, какой из них подойдет. Однако назвать это спором нельзя. О 15 вариантах, конечно, речи не идет, было три или четыре», — отметила Мансурова. «Ничего подобного не было», — ответила она на вопрос, звучало ли на заседании предупреждение о народных волнениях. «Были разговоры об общественном мнении, но это не касалось нашего вопроса», — вспомнила Юлия Мансурова.

Выбранный властями объект отмечен на карте. «Выбранная топонимическая привязка вполне даже соответствующая. Радует, что этот вариант согласован и с вдовой Юрия Владимировича Мансурова Юлией», — написал в соцсетях Дмитрий Сергин Фото: страница Дмитрия Сергина в соцсети «ВКонтакте»