США не поддерживают ужесточение санкций против России

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Марко Рубио заявил, что из-за усиления санкций США могут потерять «окно» для переговоров
Марко Рубио заявил, что из-за усиления санкций США могут потерять «окно» для переговоров Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США пока не поддерживают усиление санкций против России. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио.

«Вашингтон пока не поддерживает призывы усилить санкции против Москвы», — заявил Марко Рубио, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что США не придерживаются такой политики, поскольку боится потерять «окно» для переговоров по украинскому кризису.

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США пока не поддерживают усиление санкций против России. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио. «Вашингтон пока не поддерживает призывы усилить санкции против Москвы», — заявил Марко Рубио, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что США не придерживаются такой политики, поскольку боится потерять «окно» для переговоров по украинскому кризису.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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