США не поддерживают ужесточение санкций против России

Марко Рубио заявил, что из-за усиления санкций США могут потерять «окно» для переговоров
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
США пока не поддерживают усиление санкций против России. Об этом сообщил госсекретарь Штатов Марко Рубио.
«Вашингтон пока не поддерживает призывы усилить санкции против Москвы», — заявил Марко Рубио, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что США не придерживаются такой политики, поскольку боится потерять «окно» для переговоров по украинскому кризису.
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