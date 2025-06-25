Telegraph: НАТО смягчила формулировку в адрес России после саммита

НАТО существенно смягчила риторику в адрес России в итоговом заявлении саммита, проходящего в Гааге. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
По информации издания, альянс сделал акцент на вопросах финансирования обороны и поддержки Украины, избегая жестких формулировок, характерных для предыдущих лет. Сокращение объема и смягчение формулировок были предприняты для того, чтобы сосредоточить внимание на увеличении военных расходов стран-участников. Такой подход, по мнению источников газеты, должен удовлетворить президента США Дональда Трампа, который неоднократно подчеркивал необходимость более справедливого распределения финансовой нагрузки в рамках альянса.
Несмотря на изменение риторики, 32 страны — члены НАТО — подтвердили свои обязательства по поддержке Украины. В коммюнике подчеркивается, что безопасность Украины способствует безопасности всего альянса, а прямые взносы на нужды обороны Украины и ее промышленности будут учитываться при расчете оборонных расходов союзников.
В итоговом коммюнике саммита 2024 года НАТО прямо обвиняла Россию в начале конфликта на Украине. Итоговый документ 2023 года содержал обвинения в адрес Москвы в «войне против Украины». В этом году объем заявления значительно сокращен — всего 400 слов против 5 тысяч слов в прошлогоднем коммюнике, что, по данным издания, является сознательным шагом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.