Telegraph: НАТО смягчила формулировку в адрес России после саммита

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Альянс сделал акцент на вопросах финансирования обороны
Альянс сделал акцент на вопросах финансирования обороны Фото:

НАТО существенно смягчила риторику в адрес России в итоговом заявлении саммита, проходящего в Гааге. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

По информации издания, альянс сделал акцент на вопросах финансирования обороны и поддержки Украины, избегая жестких формулировок, характерных для предыдущих лет. Сокращение объема и смягчение формулировок были предприняты для того, чтобы сосредоточить внимание на увеличении военных расходов стран-участников. Такой подход, по мнению источников газеты, должен удовлетворить президента США Дональда Трампа, который неоднократно подчеркивал необходимость более справедливого распределения финансовой нагрузки в рамках альянса.

Несмотря на изменение риторики, 32 страны — члены НАТО — подтвердили свои обязательства по поддержке Украины. В коммюнике подчеркивается, что безопасность Украины способствует безопасности всего альянса, а прямые взносы на нужды обороны Украины и ее промышленности будут учитываться при расчете оборонных расходов союзников.

В итоговом коммюнике саммита 2024 года НАТО прямо обвиняла Россию в начале конфликта на Украине. Итоговый документ 2023 года содержал обвинения в адрес Москвы в «войне против Украины». В этом году объем заявления значительно сокращен — всего 400 слов против 5 тысяч слов в прошлогоднем коммюнике, что, по данным издания, является сознательным шагом.

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НАТО существенно смягчила риторику в адрес России в итоговом заявлении саммита, проходящего в Гааге. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph. По информации издания, альянс сделал акцент на вопросах финансирования обороны и поддержки Украины, избегая жестких формулировок, характерных для предыдущих лет. Сокращение объема и смягчение формулировок были предприняты для того, чтобы сосредоточить внимание на увеличении военных расходов стран-участников. Такой подход, по мнению источников газеты, должен удовлетворить президента США Дональда Трампа, который неоднократно подчеркивал необходимость более справедливого распределения финансовой нагрузки в рамках альянса. Несмотря на изменение риторики, 32 страны — члены НАТО — подтвердили свои обязательства по поддержке Украины. В коммюнике подчеркивается, что безопасность Украины способствует безопасности всего альянса, а прямые взносы на нужды обороны Украины и ее промышленности будут учитываться при расчете оборонных расходов союзников. В итоговом коммюнике саммита 2024 года НАТО прямо обвиняла Россию в начале конфликта на Украине. Итоговый документ 2023 года содержал обвинения в адрес Москвы в «войне против Украины». В этом году объем заявления значительно сокращен — всего 400 слов против 5 тысяч слов в прошлогоднем коммюнике, что, по данным издания, является сознательным шагом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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